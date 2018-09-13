PANORA YAZ KONSERLERİ’NDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Alışagelmiş Panora Yaz Konserleri’nde adım adım sona doğru yaklaşılıyor. Açıldığı tarihten bu yana düzenlediği konserler gelenekselleşen Panora AVM, ücretsiz olarak gerçekleştirdiği Teras Konserleri’ne İlyas Yalçıntaş ile noktayı koydu.

Yaklaşık 4 yıl önce adını bir müzik yarışması ile duyuran, “İncir” ve “İçimdeki Duman” şarkıları hafızalara kazınan İlyas Yalçıntaş, Panora Teras’ın bu seneki son konuğu oldu. Ücretsiz gerçekleştirilen konserde Ankaralılar, Eylül ayının güzel havasında İlyas Yalçıntaş ile müzik ziyafetini yaşadı. Saatler öncesinden alanı dolduran müzikseverler İlyas Yalçıntaş’ın eski ve yeni şarkıları ile müzik dolu bir akşam geçirdi.

İçimdeki Duman şarkısı ile sahneye çıkan şarkıcı, 2 saat boyunca sadece kendi şarkılarını değil aynı zamanda, Türk pop müziğinin ünlü isimlerinin en bilindik şarkılarını, 90’lar parçalarını da yorumlayarak dinleyenlerine keyifli anlar yaşattı.

Rubato&Derya Uluğ İlk Kez Aynı Sahneyi Paylaşıyor

Ünlü sanatçılarla yaptıkları düetlerle, son dönemin en çok konuşulan gruplarından Rubato, yükselen yıldız Derya Uluğ ile Panora Yaz Konserleri kapsamında 19 Eylül’de PanoraPark’ta sahne alacak.

Sahne performansları merak konusu olan ve Ankaralılar tarafından büyük bir heyecanla beklenen konser sonbaharını renklendirmek ve yazı uğurlamak isteyen dinleyenleri ağırlayacak. Geçtiğimiz dönemde ortak projelere imza atan, akustik yorumları ile büyük beğeni toplayan Rubato&Derya Uluğ, ilk kez bir ortak konser projesinde, 19 Eylül akşamı saat 20.30’da PanoraPark’ta sahne alacak. Konsere katılmak isteyenlerin 12-19 Eylül tarihleri arasında 250 TL’lik alış veriş yapması ise yeterli olacak.