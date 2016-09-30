‘Pamuk Prens’ filmi Bodrum’da seyirciyle buluştu

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Yunanistan’ın İstanköy Adası (Kos) ile Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde aynı anda düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası (BTFH) etkinlikleri kapsamında Bodrum’da, Tamer Karadağlı’nın rol aldığı Pamuk Prens filmin söyleşisi ve ilk gösterimi yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkısıyla Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Cinemarine Sinemaları, Magazin Gazetecileri Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından Bodrum İlçesi ile Yunanistan’ın İstanköy Adası’nda (Kos) 27- 30 Eylül arasındaki düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası etkinlikleri, ilk kez gösterimi yapılan Pamuk Prens filmiyle sürdü.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde gerçekleşen etkinlikte, SİSAY Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin’in yönetiminde düzenlenen söyleşiye; filmin yönetmeni, senaristi, yapımcısı ve oyuncusu da olan Birol Güven ve oyuncusu Tamer Karadağlı katıldı.

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Halka açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte, Güven’e ve Karadağlı’ya merak edilenler soruldu. Karadağlı ve Güven filmin çekimlerimde yaşadıkları komik ve ilginç durumları seyircilerle paylaştı.

Güven, daha önce de Mandıra Filozofu filmiyle BTFH katıldıklarını ve uğurlu geldiğini belirterek, yine uğurlu gelmesini temenni etti.

Güven, filmin isminin Karadağlı’nın saçlarının ve sakallarının beyaz olmasından dolayı Pamuk Prens olduğunu söyledi.

Söyleşinin ardından Birol Güven’e ve Tamer Karadağlı’ya SİSAY Yönetim Kurulu Başkanı ve Cinemarine Sinemaları Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin tarafından katıldıkları için teşekkür plaketi verildi.

Söyleşinin ardından Pamuk Prens ilk kez Bodrum’da seyirciyle buluştu. Filmi yaklaşık 500 kişi izledi. Oyuncuların kendi hayatlarını oynadığı filmde, çapkın olduğu görülen Tamer Karadağlı’nın, boşandığı eşi Arzu Balkan’la olan ilişkisine de değinildi. Filmde, Tamer Karadağlı’nın değiştiğini söyleyerek karısından özür dileme çalışmaları sırasında yaşadığı komik anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

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