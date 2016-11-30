Pamuk ipliğine bağlı yaşam!

Dadaloğlu’nun direnişe vurgu yapmak isteğiyle söylediği “ölen ölür, kalan sağlar bizimdir” diye bir laf var; günümüzde başına gelebilecekleri “tevekkülle kabil etmek gerektiğini” vurgulamak için” kullanılan…

İnsan merak ediyor; acaba Adana’daki o yurtta(!) yanan kız çocuklarının yakınları da tevekkül içindeler mi şimdi..?

Ya da; olanın “uygar ülkelerde insanlar tesadüfen ölürken, Türkiye’de tesadüfen yaşarlar” prensibine uygun olduğunu görüp, şanslarına mı küsüyorlar..?

Acaba onların, ya da sosyal medyayı kullanarak birilerine destek vermek hevesi ile gözü kararmışların arasından “başkanlık olsaydı, bunlar olmazdı” diyebilecekler çıkar mı..?

“Yok artık” demeyin sakın…

O zaman “Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamları TBMM’de oylanırken, hiçbir AKP’li kabul oyu vermemişti” diye gururla(!) yazan birinin paylaşımına rastlamamışsınız demektir…

Gelin kabul edelim; Türkiye’de yaşayan herkesin hayatı, pamuk ipliğine bağlı… Kaldırımda yürürken otobüs çarpabilir, binalardan düşen camlar başınızı parçalayabilir… Evinizin balkonunda otururken ya da pencereden bakarken serseri bir kurşuna denk gelebilirsiniz… Eğer eviniz alt katlardaysa, duvarı yıkan bir kamyon sizi yatağınızda öldürebilir…

Bunların hiç de abartılı şeyler olmadığını yaşadıklarımızla biliyoruz…

…Ve bunu değiştirebilmek, uygar bir toplumun temelinin insan olduğunu anlatabilmek için hiçbir şey gelmiyor elimizden…

Bireylerin yapabileceği fazla şey yok…

Olsa olsa kampanyalar düzenleyebilir, sakağa çıkıp yürüyebilir, bizi engellemeye çalışan polis ve özel güvenlikçilerle çatışabilir, gaz ve cop yiyebilir, sonunda da tutuklanabiliriz…

Toplumun temelinde insanın olduğu bir sistemi kurmanın asıl sorumlusu olan devletle “insan olduğunun” farkında olanların, hasım gibi karşı karşıya geldiği bir andır bu…

Siyasi partilerin farklı görüşlere sahip olmasından daha doğal bir şey olamaz, Farklı görüşlerin taraftarlarının olması da doğaldır… Önemli olan, herkesin her şartta insan olduğunu unutmamasıdır…

Kendi taraftarları da “insan olmayı” hedefleyen iktidar partileri, “temelinde insan” olan bir sistemi hayata geçirmeye mecbur olurlar..!

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