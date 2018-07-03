Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan “Artık ülkemizde hastane sonrası taburculuk aşamasında ‘hastanızı eve götürün yapacağımız bir şey yok’ cümlesi yerine evde sağlık ve rehabilitasyon hizmeti, palyatif bakım hizmetleri gibi hizmetleri sunar hale geldik”

Dünya sağlık Örgütü’nün 2017 yılında yayınladığı palyatif bakım raporuna göre her yıl ortalama 40 milyon kişi palyatif bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

Ülkemizde palyatif bakım ihtiyacı olan kişilerin yalnızca yüzde 14’ü bu bakım hizmetinden yararlanabiliyor. Palyatif bakım ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi ve ihtiyacı olan kişilerin etkili ve kaliteli olarak bu hizmetlere erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla dört aşamalı olarak planlanan “Evde Bakım Derneği Ankara Şubesi Palyatif Bakım Hizmetleri Çalıştayları’nın ilki olan hazırlık ve tanışma çalıştayı, Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, SGK, yerel yönetim, özel sigorta, kamu ve özel hastane, kamu ve özel huzurevi ve rehabilitasyon merkezi, kamu ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon yetkilileri ile ilgili STK’lar ve akademisyenler ve palyatif hasta yakınlarından oluşan 70 kişilik bir grubun katıldığı çalıştayda, palyatif bakım hizmetlerinin farklı boyutları ele alındı. Uzun süreli bakım içinde önemli bir yeri olan palyatif bakım hizmetlerinin tüm tarafların, sistem içindeki mevcut konumları ve durumlarını kendi açılarından değerlendirdi.

“Palyatif bakımı geliştirmeliyiz”

Çalıştaya katılan Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper Cihan “Artık ülkemizde hastane sonrası taburculuk aşamasında ‘hastanızı eve götürün yapacağımız bir şey yok’ cümlesi yerine evde sağlık ve rehabilitasyon hizmeti, palyatif bakım hizmetleri gibi hizmetleri sunar hale geldik ve bu hizmetleri geliştirme niyetindeyiz” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Aydın ise; “Türkiye’de engellisine ve yaşlısına evde yakınlarının yanında ve devletin kurumlarında bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Evde ya da kurumda ihtiyacı olanlara palyatif bakım hizmetlerini Sağlık Bakanlığı ile birlikte geliştirme çabasındayız.” diye konuştu.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa Özderyol,” Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı 4.500 yatak kapasitesinde palyatif bakım hizmeti verildiğini bu hizmetin sürdürülebilir sigorta anlayışı ile ihtiyacı olan herkese ulaştırılması için çalıştıklarını” belirtti.

Evde Bakım Derneği Ankara Şubesi Başkanı Uz. Ftz. Reyhan Özgöbek,” Ülkemizde palyatif bakım hizmetlerinin başlangıçta onkoloji hastalarının bakımı amacıyla başlatılmış olmasına rağmen, bugün gelinen noktada ileri evre KOAH, çoklu organ yetmezlikleri, nörolojik defektler ve mental hastalık/bozukluk/geriliklerde tam ve kısmi bağımlı bireylere sunuluyor.

Her yaşta engelli ve yaşlılar palyatif bakım hizmetlerinden yararlanmaktadır. Günümüzde palyatif bakım hizmetleri, hastane, huzurevleri ile bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile bireyin kendi ev ortamında, ağrılarını dindirmek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla sunulmaktadır.

Son gelişmeler ile bu hizmetlere konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde de verilebilecektir. Ülkemizde bu hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bakım güvence sisteminin oluşturulması daha fazla gündeme gelmektedir.” dedi.

Özgöbek,” Evde Bakım Derneği Ankara Şubesi olarak “Palyatif Bakım Çalıştayları” sayesinde; uzun süreli bakımda kalite standartları ve fiziki düzenlemelerin nasıl olması gerektiğini analiz etme niyetinde olduklarının altını çizdi.

Bu sayede ülkemizde bakım güvence sisteminin oluşturulmasında, sağlık ve bakım alanında insan gücü projeksiyonlarının geliştirilmesinde farkındalık oluşturma hedefindeyiz. Sanayi 4.0 devriminin gerçekleştiği günümüz dünyasında teknolojinin bakım alanında kullanılmasının önemi de tekrar vurgulamak arzusundayız. Bu amaçlarda palyatif bakım çalıştaylarımızı devam ettireceğiz.” diye konuştu.