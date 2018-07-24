Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan CMAS 20. Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nı, 4×200 erkekler bayrak yarışında ve erkekler 50 metre dip disiplininde 7.lik dereceleriyle kapattık. Yarışmalarda sporcularımız, eleme ve final serilerinde elde ettikleri sonuçlarla 8 Türkiye rekoru kırdı.

Büyükler Dünya Şampiyonası’nda 39 ülkenin sporcuları madalya için mücadele etti. Güçlü rakiplerine karşı eleme ve final serilerinde yarışan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Büyükler Milli Takımı’mız, 4×200 ve 50 metre dip disiplininde eleme serilerinde ilk 8’e girerek finalde yarıştı. Can Batır, Berker Çakar, Ömer Faruk Saydam ve Derin Toparlak’ın yarıştığı 4×200 metre bayrak yarışında, milli sporcularımız Japonya’yı geride bırakarak 7. oldu. 50 metre dip yarışında 2016 Gençler Dünya Şampiyonu olan sporcumuz Ömer Faruk Saydam, final serisinde Alman rakibinin önünde yarışmaya tamamlayarak 7. sırada yer aldı. Şampiyonluk yarışları su üstü mono polet ve çift palet, dip, tüp ve bayrak ile 6 bin metrelik açık su disiplinlerinde yapıldı.