Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 5 yeni Türkiye rekoruna imza atıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’na 21 spor kulübünden toplam 156 sporcu, büyükler, gençler A ve gençler B yaş gruplarında 3 gün boyunca nefes kesen mücadeleler ortaya koydu. Suüstü, dip, tüp, çift palet, 4×100 ve 4×200 bayrak yarışlarında bayanlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluk, ikincilik ve üçüncülük madalyaları sahiplerini buldu.

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü’nden Mustafa Arda Dağdeviren 400 m çift palette büyükler ve gençler A kategorisinde 2 Türkiye rekoru; Bakırköy Su Sporları

Kulübü’nden Yiğit Yılmaz 100 m tüplüde gençler B ve gençler A kategorisinde 2 Türkiye rekoru; Şehitkamil Spor Kulübü’nden Yunus Ayvazoğlu 400 m çift palette gençler B kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.