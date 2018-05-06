Bize hedef gösterilen “Çağdaş uygarlık düzeyine” ulaşmaya çalışırken çok dikkatli olmamız gerek… Günümüzde uygulanan öyle özellikler var ki, ancak “ iğrenç” olarak tanımlanabilir… Üstelik bu özellikler en çok, kendini “süper güç” diye tanımlayanlarla, “süper güç olmaya aday” olanlarda çıkıyor karşımıza…

Tarih boyu ve ilkel dinlerle başlayan, filozofların katkısıyla yükselen, zamanla yasalara giren ahlaki özelliğini, Milattan Sonra 2000 yılından itibaren yitirmeye başladık…

Yalan söylemek artık serbest… Doğruları konuşmak ise nereyse suç olmuş durumda…

…Ve bu eğilimi başlatan, halk kitlelerini yöneten siyasetçiler…

Demek “yalan söyleyip insanları kandırmak” bu kadar kolaymış…

Örnek vermek gerekirse, ABD Başkanı Trump’ın durumuna bakmak yeter…

New York Times Grafik Yönetmeni Stuart A. Thompson ve New York Times köşe yazarlarından David Leonhardt, “Trump’ın yalanları” isimli bir çalışma yaparak ABD Başkanı tarafından söylenen yalanları listelediler.

“Birçok Amerikalı, Başkan Trump’ın yalanlarına alıştı. Ancak, bu yalanlar sıradan sıradanlaştığı için, ülkemizin bunlara karşı tepkisiz hale gelmesine izin vermemek gerektiğini hatırlamalıyız.” diye başlayan yazıda tespit edilen yalanlar sıralanmış…

Washington Post Gazetesi de, ABD Başkanı Donald Trump’ın ipliğini pazara çıkardı…

467 gündür ülkenin başında olan Trump’ın ne kadar yalan söylediğini hesaplayarak; buna göre göreve geldiğinden beri 3 bin kez “yalan söylediğini” ortaya çıkardı…

Trump, bu şekilde günde ortalama 6,5 kez yalan söylemiş oldu…

En çok yalan söylediği gün ise 25 Temmuz 2017 olarak açıklandı… Ohio Eyaleti’ndeki bir mitingde konuşan Trump, tam 53 kez yanlış beyan verdi. Trump’ın en çok tekrarladığı yalan ise 98 kez ile “borsanın rekor kırdığı” beyanı oldu… İşin en ilginç tarafı ise Trump bu karnesine rağmen her fırsatta basını “yalancılıkla” suçlaması…

Türkiye’yi benzerlerinden korumamız gerekenler bunlar işte…

Aynı anda böyle yayınlar yapabilen bir medyaya sahip olmanın asıl “çağdaş uygarlık düzeyi” olduğunun da, farkına varalım…!