Palandöken ve Konaklı yeni sezona hazırlanıyor

KIŞ turizmin gözde kayak merkezi Palandöken ve Konaklı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne devredilince, her iki dağda yoğun bir çalışma başlatıldı. Palandöken ve Konaklı’yı Alplere benzeteceklerini söyleyen Başkan Mehmet Sekmen, “Palandöken ve Konaklı’da kaymak ayrıcalıklı olacak” dedi.

Kent merkezine 5, havalimanına ise 15 dakika uzaklıktaki Palandöken ve ona 25 kilometre mesafedeki Konaklı’nın Avrupa’nın en iyi kayak pistlerine sahip olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, dağları devir-teslimden sonra inşaat alanına çevirdiklerini ve ilk etapta başta otopark olmak üzere tüm eksikliklerin giderildiğini söyledi.

Kar yağana kadar bizde inşaatları bitirmiş oluruz. Sosyal tesislerde bakım ve onarımları tamamladık. Ejderde pistin tam ortasına konulan telesiyeji kaldırdık.

En büyük eksiklik olan tuvalet ve oto parkı yapıyoruz. Pistlerin kenarında sucuk ekmek ve çay istasyonları yapılıyor. Mimarlar her iki dağın çevre düzenlenmesini yapıyor. Göze hitap eden kış bahçeleri yapılıyor.

Dağdan gelen taş ve toprakları önlemek için duvarlar örülüyor. Kısacası her iki dağı kışa gelin gibi süslüyoruz. Kar yağıp gelinliğini giyen dağlarımız göz kamaştıracak” diye konuştu

Önümüzdeki yıllar Palandöken ve Konaklı’daki çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Sekmen, Alplerle eşit hale gelecek bu dağlarda kayak yapmanın bir ayrıcalık olacağını söyledi

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