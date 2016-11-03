Pakistan’da tren kazası: En az 15 ölü

Pakistan’da meydana gelen yeni bir tren kazası sebebiyle en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi de yaralandı.

Pakistan’ın Karaçi kenti Landhi tren istasyonu yakınında iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada enaz üç vagon tahrip olurken,ilk belirlemelere göre tren kazası nedeninin sinyal sistemindeki bir hatadan kaynaklandığı açıklandı.

Pakistan gazetelerinin haberlerine göre Jinnah Hastanesi acil servisi 45 yaralının olduğunu, bunlardan beşinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Kurtarma ekipleri hala vagonların altında sıkışmış onlarca kişiyi kurtarmaya çalışırken Karaçi’den ve Karaçi’ye yapılan bütün tren seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

Yine Eylül ayında Pakistan’da meydana gelen tren kazasında dört kişi ölmüş,100’den fazla kişi de yaralanmıştı

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