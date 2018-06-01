Antalya’da ziyarete açılan ‘Ottoman Padişahları Mum Heykel Müzesi’ yoğun ilgi görüyor. Heykellerin arkasında bulunan çerçevelerde ise padişahın hangi yıllarda yaşadığı, özellikleri, İngilizce, Rusça ve Türkçe anlatılıyor.

Antalya’da Aqualand Su Parkı bünyesindeki Dolphinland Yunus Gösteri Merkezi’nde açılışı yapılan ‘Ottoman Padişahları Mum Heykel Müzesi’, turistlere tarih ve görsellik dolu anlar yaşatıyor. Merkeze gelen tatilcilerin gezip görme fırsatı yakaladığı müzede, Osmanlı tarihine adlarını yazdırmış 16 padişahın mumdan heykeli bulunuyor. Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Orhan Gazi, I. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, III. Murad, I. Mehmet ve III. Mehmet gibi padişahların mumdan heykellerinin yanı sıra, Hürrem Sultan’ın da heykeli sergileniyor. Müzede Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın mumdan heykelleri, bir yemek masası yanında tasvir ediliyor. Masanın baş ucunda oturan Sultan Süleyman’ın sağ tarafında ise Hürrem Sultan yer alıyor. Özel kostümler ve takılarıyla dikkati çeken heykellerin sıcaktan etkilenmemesi için müzenin sıcaklığı, 24 saat boyunca 24 derecede tutuluyor.

OSMANLI ASKERLERİ EŞLİK EDİYOR

Heykeltıraş Fatih Mehmet Şahin tarafından yapılan mumdan heykellerin kostümlerini ise Yasin Sağdıç tasarladı. Tarihe düşülen notlardan yola çıkılarak her ayrıntısı dikkatle tasarlanan mumdan heykellere, Osmanlı askerleri eşlik ediyor. Kapının hemen girişine konulan asker heykelleri dönemin savaş zırhlarını üzerinde taşıyor. Askerlerdeki dikkat çeken ayrıntı ise yüzlerindeki savaş yaralarına kadar düşünülerek hazırlanmış olmaları.

Müzeye ilginin yüksek olduğunu söyleyen Aqualand Satış Pazarlama Müdürü Aysel Atasoy, müzenin yerli ve yabancı turistlere açık olduğunu kaydetti. Atasoy, “Şimdilik 16 heykelimiz var. Zamanla çoğalacaklar. Heykellerdeki ayrıntılar dikkat çekici. Padişahların sakallarından gözlerinin içindeki halelere kadar ayrıntılı hazırlandı. Beni çok etkiledi. Müzeyi gezen turistler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor” dedi.