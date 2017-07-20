Öztürk Yılmaz: Atalarımız kanlarını siz masada satasınız diye vermediler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, hükümete KKTC sorununa ilişkin önerilerde bulunarak “KKTC’de atalarımız kanlarını siz bugün masada satasınız diye vermediler. Kıbrıs gibi haklı meşru bir konuda geri adım atıp kendi tanıdığı devleti başkasına tanıtma acziyeti içinde olursa Türkiye, kimse bir şey yapamaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Barış Harekatı’nın 43’üncü yıl dönümü olduğunu anımsatarak Kıbrıs müzakerelerini değerlendirdi.

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde yapılan Kıbrıs sorunu görüşmelerinde çözüm bulunamadığını kaydeden Öztürk Yılmaz hükümete şu önerilerde bulunarak dikkate alınmasını umduğunu bildirdi: “KKTC’nin tanıtılması için Dışişleri Bakanlığından KKTC’nin tanıtımından sorumlu özel temsilci atanmalı. KKTC Dışişleri Bakanlığının da tanıtım yönünde çalışma sarf etmesi lazım.

Diğer önerimiz Maraş’ın statüsü ile alakalı. Maraş’ı kapalı tuuttuğunuz zaman hayalet şehri deniyor. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü varlığı sanki adada iki etnik grup arasında çatışma oluyor ve bunu önlüyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Adada zaten çatışma yok Türk askeri sayesinde. BM Barış Gücüne böyle bir görüntü sağlama imkanı vermemeliyiz. Türklerin azınlık olduğu Rumların borusunun öttüğü bir sistem isteniyor.

KKTC’yi pazarlık masasında lime lime etmeye göz yumuyoruz. KKTC’de atalarımız kanlarını siz bugün masada satasınız diye vermediler. Kıbrıs haklı meşru bir konuda geri adım atıp kendi tanıdığı devleti başkasına tanıtma acziyetinde olursa Türkiye, kimse bir şey yapamaz. KKTC’deki kardeşlerimizin de bu davaya sahip çıkması lazım.”

