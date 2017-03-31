Büyük Üstad Akif Manaf’ın öz değerlerimizi idrak ettiren eşsiz eseri ÖZLÜ SÖZLER, şimdi de Azerice yayınlandı.

Eserleri tüm dünya dillerine çevrilmekte olan Büyük Üstadın evrene, dünyaya ve insana dair özgün anlatılarla dolu eşsiz eseri ÖZLÜ SÖZLER şimdi de Azerice olarak Türkiye’den Azerbaycan’a açılıyor.

Her cümlesinde varoluşsal gerçekleri idrak ettiren, insanı öz değerlerinden yakalayıp yeniden yapılandıran ÖZLÜ SÖZLER, Büyük Üstadın çok sade ifadeleriyle okuyucuda dönüşüm yaratıyor.

Şu an Azerice yayınlanan “ÖZLÜ SÖZLER” çok yakında tüm dünya dillerinde de okuyucuyla buluşacak.

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