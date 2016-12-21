Özkan’dan Kahramankazan’a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Mersin milletvekili Hacı Özkan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Ertürk, Özkan’a geçen yıl hizmete giren belediye binası ve ilçeyi gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, Meclis’i ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ları engellemeye çalışırken 9 ş, 92 gazi veren Kahramankazan’a ziyaretçi akını sürüyor.

Darbecilere karşı verdiği destansı mücadele ile tarihe altın harflerle yazılan Kahramankazan’ın son konuğu AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkran Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Hacı Özkan oldu.

İlçeyi gezdi, esnafla sohbet etti

Özkan ilk olarak Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü makamında ziyaret etti. Başkan Ertürk burada Özkan’a Kahramankazan’da yaptıkları çalışmalar ve ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Ertürk, misafirine geçen yıl hizmete giren belediye binasını gezdirdi. Ertürk daha sonra misafirine ilçeyi gezdirerek yapılan yatırımları yerinde gösterdi. Özkan bu sırada ilçe esnafını da ziyaret ederek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kahramankazan’da yapılan yatırım ve çalışmaları yerinde gören Özkan, ilçede 2004’ten bu yana yaşanan değişimin Kahramankazan’a çok şeyler kattığını ifade etti. Özkan son olarak AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Yeni projeler yolda

Başkan Ertürk de, 2004 yılında belediye başkanı olduğunda Kahramankazan’ın Ankara’nın kent merkezine en yakın dış ilçesi olmasına karşın, hizmetlerden faydalanamadığını ve adeta bir köy olarak kaldığını belirtti.

Kahramankazan’da başkanlık yaptığı 12 yıl içinde büyük değişimler yaşandığını ifade eden Ertürk,ilçede fark yaratacak yeni projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

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