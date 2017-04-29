“Düşünüyorum o halde varım !” diyen Descartes, insanın düşünce ile var olacağına vurgu yapmıştır.İbn-i Sinâ (980-1037) , İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder demiştir.

Düşüncenin önündeki her türlü engel kalkmadan özgürlük ve sanat yaratılamaz. Düşünenler, özgür olmadan düşüncelerini ifade edemezler. Düşünmek bir sanattır. düşünceyi, duyguyu değişik yol ve yöntemlerle ifade etmek , insanlık tarihine geçecek uygarlık ürünü olmaktadır.

Emir- komuta ile sanat yaratılamaz. Özgür düşünce, özgür eserler üretir.Yaratıcılığı geliştirir.

Uygarlık, düşünsel ve sanatsal gelişmeyle özdeştir. Sanat , barışın, sevginin, hoşgörünün ve insanca yaşamanın temel kaynağıdır. Sanatı belirli noktalar yerine tabana ve topluma yaymak ve yaygınlaştırmak esas olmalı. Özgür düşünce özgür ve özgün sanatı yaratarak yüceltir. Toplumu olgunlaştırarak bilgiden bilince ulaştırır.Uygarlık özgürlüktür.

Bilimsel ve sanatsal geri kalmışlık, toplumlar için en büyük tehdittir.Kin, nefret, şiddet bu geri kalmışlıkta artar. Bu durum,İnsanı ve toplumu estetikten, nezaketten, nefasetten uzaklaştırı, toplumu yeniliklere kapalı hale getirir.

Devletin görevi, halktan alıp, özgün yapısının koruyarak geliştirmek ve halka vermek şeklinde olmalıdır.Devletin kültür ve sanat politikaları , halkın estetik duygu ve düşüncelerini geliştirme yönünde olmalıdır. Sanatı tabana yaymak ve halkı sanatla dostbütünleştirmek esastır.

Sanat, toplumsal dostluk , kardeşlik ve barışın mayasıdır. Sanat eğitimi alan ve sanatla bütünleşen toplumlarda kin, nefret, şiddet,azgınlık,savaş gibi duygular yok olur.Her şey insan ve doğa için üretim ve yaratma felsefesi benimsenir..

Demoklesin kılıcı baş üstünde gezdikçe, o kafa tutsaktır,korkaktır, canı derdine düşer, uyuşur,oturur, gözler görmez olur, ruh algılamaz olur, hareketini kaybeder. Halk sözünün ifade ettiği gibi “insan robotlaşır”.

“KAOS ve DÜZEN ” sergisini 80 eseri ile Istanbul’da açan psikiytr Dr.Rahşan Düren, basına yansıyan ifadesinde ( Milliyet -09 Mart 2013); ” insanın gündelik sorunu ,düzen ve kaos içine sıkışıp kalmak.Kişi kurduğu düzeni yıkmaya çalışıyor,” demiş.

T.C.Anayasası

Madde 27 -Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama,yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Madde 19 – Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Anayasa ve diğer yasalar hep bunları yazmakta ama uygulamalarda bu temel ve vazgeçilmez, devredilmez hak ve özgürlüklere saygı gösterilmediği görülmekte.

Devlet- kişi,devlet sanat eseri ve sanatçı, devlet-iktidar, devlet- toplum, devlet- sivil toplum örgütleri ilişkilerinde A’dan Z’ye sorun yumağı oluşmuş. Halkın deyimi ile “kör düğüm ” olmuş. bu kördüğümü çözmek için “İskender’in kılıcı” gerekiyor.

Bu noktada başka İskenderler aramaya gerek yok.

“Bilim ve akıl benim manevi mirasımdır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’un ilkeleri ve yasaları esas alınarak, “Türkiye Cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkabilir.”

İnsan düşüncesi özgür oldukça, sanat akımları değişik yollardan ve değişik felsefelerden yararlanarak hep gelişecektir. “Sanat sanat içindir”, “sanat halk halk içindir,” toplumcu sanat,” bireysel sanat”, “soyut- somut sanat” gibi görüşler hep olacaktır.

Sanat, özgürlüğü ve özgürlük sanatı destekleyecek, insan ve insanlar özgürleşecektir.

Düşünce özgür oldukça, sorumluğuna ve yaratma gücüne kavuşacaktır. Akıl özgür ortamda kendi benlini bulacak, yeni ufuklara yelken açacak ve yeni eserler yaratmak üzere insanın, eline, diline, gönlüne, gözüne ve yüreğine hız kazandıracaktır.

Özgürlük sanattır ve sanat özgürlüktür.Özgür ortamda yaratılan sanat eserleri, insanlığın ortak kültür mirasıdır. Özgürlüğe ve sanata değer vermek, insanlığa en büyük hizmettir.

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