Alper Taşdelen: “Atatürk’ün yolundan giden insanlar olarak kadınlarımızı ötekileştiren ve hapsetmek isteyen düzene karşı koyacak ve buna karşı mücadele edeceğiz”

Çankaya Belediyesi tarafından “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” anısına hazırlanan “Özgürlük” temalı anıtın açılışı törenle yapıldı.

Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, Bahçelievler Akdeniz Caddesi üzerinde bulunan Eser Park’ta açılışını yaptığı özgürlük temalı Kadın Anıtı ile anlamlı hale getirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde yapılan anıt açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcıları Zehra Erinç ve Eda Akdoğan, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Özkara, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ile başta kadınlar olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

TAŞDELEN: “ÜLKEYİ İÇİNDE BULUNDUĞU KARANLIKTAN KADINLAR ÇIKARACAK”

Anıtın açılış töreninde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında, son 15 yılda 8 Mart’ın öneminin daha çok arttığına dikkat çeken Taşdelen; “Çünkü son 15 yılda kadın cinayetleri, cinsel istismar ve kadına şiddetin arttığını görüyorsunuz. Bu, kadını ikinci plana iten anlayışın toplumsal bir reaksiyonu olarak da değerlendirilebilir. Kadını ötekileştiren, eve hapseden ve kadının namusunu erkeğe teslim eden bu anlayış toplumda egemen olduğu sürece kadının eşitliği söz konusu olamaz. Biz, bu anlayışa karşıyız” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923’de yaptığı aydınlanma devriminin aslında bir kadın devrimi olduğunu hatırlatan Taşdelen; “Bizler de O’nun yolundan giden insanlar olarak kadınlarımızı hapsetmek isteyen düzene karşı koyacak ve ona karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Özkara’nın anıtın fikir anneliğini yaptığını belirterek kendisine ve Kadın Kollarına teşekkür eden Alper Taşdelen, anıtın üzerinde yazan “Özgürlük kadınların ellerinden yükselecek” ifadesine de vurgu yaptı. Taşdelen; “Evet, özgürlük kadınların ellerinden yükselecek. Ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan da yine kadınlar çıkaracak” dedi.

ÇANKAYA REKOR OYLA “HAYIR” ÇIKARACAK

16 Nisan’da yapılacak referanduma da değinen Taşdelen, “Bu referandumda Çankaya’da rekor kıracağız. Bugüne kadar hiç alınmamış rekor bir oyla hayır çıkaracağız” dedi. Taşdelen, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasını tamamladı.

Yaptığı konuşmada, özellikle kadın hakları mücadelesinde canlarını vermiş tüm kadınları anan CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ferhan Özkara’nın ardından kürsüye gelen CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin de Ankara İl Örgütünün çalışma programından söz etti. “Türk Halkı yıllar önce kazanılmış haklarını asla teslim etmeyecektir” diyen Keskin, bu mücadelede en büyük gücün kadınlar olduğunun altını çizdi.

LEVENT GÖK: “HER ALANDAKİ EŞİTSİZLİKLERİ GİDERMEK BİZİM BAŞLICA GÖREVİMİZ”

Dünyada ve Türkiye’de kadınların önemli mücadeleler verdiklerini belirterek konuşmasına başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök; “Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mücadelede onların yanında ve en ön saflarda olmaya gayret ediyoruz. Her alandaki eşitsizliği gidermek bizim başlıca görevimiz” dedi. Bu mücadelelerden iyi sonuç alınabilmesi için erkeklerin kafalarının değişmesi gerektiğini belirten Gök; “Çankaya Belediyemiz böylesine önemli bir zamanda çok anlamlı bir anıtı Ankaramıza kazandırıyor. Alper Taşdelen’e ve emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından özgürlüğün simgesi olacak kadın anıtının açılışı, alkışlar arasında gerçekleştirildi.

ÖZGÜRLÜK KADINLARIN ELLERİNDEN YÜKSELECEK

Parkı kullananların yanı sıra Akdeniz Caddesi’nden geçen tüm vatandaşların da kolaylıkla görebileceği bir noktada konumlandırılan anıt, heykeltıraş Doç. Dr. Aysun Altınöz Yonuk ile Mert Kılınç’ın imzasını taşıyor. Tarih boyu kadının özgürlükçü yanının betimlendiği anıt, kaidesiyle birlikte yaklaşık 4 metre yüksekliğinde. Anıt, kaidesinde yazan “Özgürlük kadınların ellerinden yükselecek” ifadesi ile de dikkat çekiyor.

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