Meclis Genel Kurulu’nda iktidar partisi sözcülerine adeta kök söktürüyor.Tam bir polemik ustası. Mizahı iyi kullanıyor. Ayakları yere basan derli toplu eleştiriler yapıyor.

Son olarak Ak Parti’yle ittifaka giren Bahçeli için, “Patron çıldırdı… Kapatıyoruz” demesiyle dikkatleri üzerine bir kez daha topladı.

CHP’nin Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel’den söz ediyorum.

Merak edip özgeçmişine baktım:

Henüz 44 yaşında.

Mesleği eczacı.

İyi derecede Almanca ve İngilizce biliyor.

Manisa Eczacı Odası Başkanlığı ve Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunmuş.

CHP Meclis Grubu’nun çalışkan isimlerinden biri. Bulunmadığı toplantı neredeyse yok.

Bazı milletvekili arkadaşlarıyla hasta mahkumlar, tutuklu gazeteciler ve tutuklu milletvekilleriyle ilgili kapsamlı raporlar hazırlayıp Meclis’in ve kamuoyunun bilgisine sunmuş.

Siyasete paraşütle inmiş bir politikacı değil. Üyelik ve delegeliğin ardından milletvekili seçilmiş.

CHP’de ayak oyunları çoktur. Bir bakarsınız parlak isimler harcanmış, sıradan isimler tepelere tırmanmış.

Bu nedenle Özgür Özel’in önümüzdeki dönemde CHP’de nasıl bir rol oynayacağını tahmin etmem zor.

Ama bana öyle geliyor ki, bu genç adamı iyi değerlendirmek, CHP’nin de, ülkenin de hayrına olabilir.

CHP’nin yakında toplayacağı kurultayda delegeler bakalım O’na hak ettiği değeri gösterecekler mi?