Özgür medyanın ellerinden alındığını ifaden eden İYİ Parti Gençlik Kolları ” Biz bugünün gençleri olarak ülkemizi savunamazsak yarın çocuklarımız için her şey çok geç olacak” ifadelerinde bulundu.

İYİ Parti Çankaya Gençlik Kolları gazetemizi ziyaret ederek 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günümüzü kutladı. Siyasi gündem ve medya hakkında ki görüşlerini de paylaşan gençler Sonsöz Gazetesi’ni tarafsız olarak gördükleri için ziyaret etmek istediklerini ifade ettiler.

Hukuk fakültesi öğrencisi Gencay Koç: 3 Mayıs Basın Özgürlüğü olduğu için ve Ankara’da tarafsız olarak gördüğümüz tek gazete Sonsöz olduğu için sizi ziyaret etmek istedik. Bizler İYİ Parti Çankaya Gençlik Kolları olarak vatanımıza ve milletimize gönüllü olarak hizmet etmek istiyoruz.

Günümüzde Atatürk’ün bıraktığı izlerin geri planda kaldığını düşünüyoruz. Bu nedenle İYİ Parti’deyiz ve hedefimiz insana hizmet etmek. Bizler gençler olarak daha önce hiç bir siyasi tecrübemiz yok. İYİ Parti’de olmamızın nedeni ülkemizin yaşadığı sıkıntıları değiştirmek.

Basın AK Parti döneminde tekelleştiği için gelip dertlerimizi anlatarak Sonsöz Gazetesi gibi tarafsız yazan bir gazeteyi ziyaret etmek istedik. Bizler gençler olarak geceleri rahat uyuyamıyoruz çünkü ülkemizde herkes susturulmak isteniyor. Hükümetten vatandaşlar şikayetçi. Bu durum karşısında hiç kimse İYİ Parti kadar sesini yükseltemiyor. İYİ Parti olarak cesurlar hareketiyiz. Hayatta gerçekleştirebileceğimiz başarıları İYİ Partiyi aracı kılarak gerçekleştirmek istiyoruz.

GERÇEKLERİ ÖĞRENMEMİZ İSTENMİYOR

Koç: Özgür basın elimizden alındı gerçekleri öğrenmemiz istenmiyor. Devlet banka kredisiyle yandaş medyayı güçlendirdi. Kendinden olmayan basını hiç kaileye almıyor. Biz bugünün gençleri olarak ülkemizi savunamazsak yarın çocuklarımız için her şey çok geç olacak. Bizler Atatürk’ün ilke ve ülkülerine sahip çıkmak zorundayız. Siyasetçi önce ‘insanımız’ demeli.

Medya özgür ve özerk değil. Devlet medya aracını malzeme olarak kullanıyor. Basın hürdür anlayışı bu hükümet döneminde kaldırıldı. Gazeteciler kamu görevi yapıyorlar fakat bu dönemde kamu görevlerini yerine getiremiyorlar.

Ülkemizde açlık ve tokluk arasında büyük uçurumlar var. Bu iktidar döneminde resmen boğulduk. İnsanlar yediği lokmayı sayarak yiyebiliyor, lokmanın hesabını yapıyor bu hale geldik. Tek iktidar döneminde büyüdük biz ne kadar iyi eğitim alırsak alalım ülkenin elden gittiğini çok net görüyoruz ve geceleri uyuyamıyoruz.

Bireysel amacımız İYİ Parti ile toplumsal geleceğe umut ışığı vermek. Çocuklarımıza elimizden geleni yaptık demek.

DİPLOMA ENFLASYONU VAR

Koç: Ülkemizde şu an da diploma enflasyonu var. Çünkü binlerce genç her sene üniversiteden mezun oluyor ve işsizliğe adım atıyor. Bu gençler belirli bir süreden sonra umutsuzluğa kapılıyor. Umutsuzluğa çare olmak için bizler cesur hareketi olarak yani İYİ Parti olarak gençlere güneş gibi doğacağız.