Özgün, Engelliler için Yenimahalle’de sahneye çıkacak

Engelli dostu proje ve yatırımlarıyla Türkiye’de örnek gösterilen Yenimahalle Belediyesi Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlar için eğlencenin kapılarını aralıyor.

3 Aralık Cumartesi günü (bugün) Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 15.00’da başlayacak etkinliklerde pop müziğinin sevilen yorumcusu Özgün, en güzel şarkılarını Yenimahalleliler için söyleyecek.

Engelli öğrenciler şovlarıyla büyüleyecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan programda birbirinden keyifli engelli grupları da performans sergileyecek. Etkinlikler kapsamında; Özel Kardelen, Can Yaren, İlk Emek, Mucize Hayatlar, Mavi Yıldızlar ve Sedat Taş Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin ritim şovu, şarkıları, türkü ve bağlama sunumları, şiirler ve maç anlatımları konuklara unutulmaz bir gün yaşatacak. Programda çekilişle 60 kişiye de tablet ve mp4 hediye edilecek. Pop müziğinin beğenilen yorumcusu Özgün de etkinlikler kapsamında muhteşem bir konsere imza atacak.

Tüm Yenimahallelileri Engelliler Günü etkinliklerinde buluşmaya çağıran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Hepimiz potansiyel bir engelli adayıyız. Bu yüzden engellileri de sağlıklı bireylerden ayrı görmemeliyiz. Onlara her zaman destek olarak, sosyal ve kültürel alana dahil olmalarını sağlamalıyız. Biz Yenimahalle’yi 7’den 70’e herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

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