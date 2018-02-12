Mersin Tarsus’ta, 11 Şubat 2015’te henüz 19 yaşındayken öldürülen Özgecan Aslan, katledilişinin 3’üncü yılında Yenimahalle’de anıldı.

CHP Yenimahalle İlçe Gençlik Kolları tarafından 2015 yılında Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent’e yaptığı Özgecan Aslan Parkı’nda düzenlenen anma programına Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP PM Üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe ve yönetimi, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mumların yakıldığı, karanfillerin hüzünle anıta bırakıldığı törende; katılımcılar sayısal veriler üzerinden kadına şiddetin geldiği noktayı ve durumun vahametini konuşmalarla bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber bültenlerinde kadın cinayetlerini izlemekten utanç duyduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Şiddet konusuna toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık göstermeli. Kadını her şeyden önce insan olarak görmeliyiz. Ne geleneğimiz, ne yüce dinimiz ne de törelerimiz kadına ikinci sınıf bir varlık olarak bakmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk daha Avrupa ülkelerinde kadınlara verilmeye hakları o günlerde 1920’li yıllarda vermiştir. O günden bu güne neredeyse 1 asır geçmesine rağmen hala biat kültüründen kurtulup çağdaş demokratik sorgulayan ve herkesin özgürlük içerisinde düşüncesini söyleyebildiği Türkiye’den çok uzaktayız. Bu ülkeye özgürlükleri de insan haklarını da adaletin üstünlüğünü de herkes için adaleti de mutlaka getirmek zorundayız. Özgecan’ın ruhu şad olsun ailesine yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.