CHP Niğde Milletvekili ve CHP Şeker Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Kırıkkale’de Kırıkkale İl Başkanı Ahmet Önal ile düzenlediği basın toplantısında şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin şeker pancarının ekiminin sonunu getireceğini, çiftçinin, esnafın, işçinin, besicinin, tüccarın mağdur olacağını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Devletteki fabrikaların özelleşmesi nişasta bazlı şekerin önünü açacak ve sonuçta özel sektör fabrikaları da rekabete dayanamayarak kapanacaktır”.

BİR KİLO YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI, 7 BİN KİLO ŞEKERE BEDEL

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer NBŞ’nin yanı sıra yüksek yoğunluklu tatlandırıcının da ilaç sanayiin geliştirilmesi yerine gıdada da kullanıldığını ve tamamı ithal olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ile şeker piyasanın dengesinin de bozulduğunu söyledi. 2016 yılında pazar payının yüzde 6’lara erişen yüksek yoğunluklu tatlandırıcının halen yüzde on ikilerde pazar payı bulur durumda olduğuna vurgu yapan Gürer, bir kilogram yüksek yoğunluklu tatlandırıcının 7 bin kilogram şekere denk geldiğini ifade etti. Nbş’nin ülkemizde kapasitesinin bir milyon kilo grama eriştiğini ancak üretiminin 300 bin ton civarında gerçekleşip satışa verildiğini anlatan Gürer, NBŞ şurubunun gördüğü ısıl işlemlerinden dolayı insan sağlığına zararı konusunda bilim insanlarının açıklamaları olduğunu ifade etti.

NBŞ KOTASI YÜZDE 5 OLDU AMA, BAKANLAR KURULUNA YÜZDE ELLİ ARTIRIM YETKİSİ NEDEN VERİLDİ?

NBŞ’nin ülkemizde kotasının yüzde on iken yüzde 5 e düşürüldüğünü ancak bakanlar kuruluna yüzde elli kota artım yetkisinin devam ettiğini bu durumda toplumsal tepkilerin dinmesiyle NBŞ bazlı şurubun pazar payının artışı olacağı söyledi. Gürer ülkemizde gıdada yaşanan denetim sorunu nedeniyle NBŞ’nin merdiven altı, kota dışı Pazarı bulunduğuna da vurgu yaptı. Sürecin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olarak devamı halinde maliyet açısından ucuz olan NBŞ ve YYT ile özel sektör şeker fabrikalarının da sonunu getireceğini böylece çiftçinin, besicinin, işçinin, esnafın önemli bir gelir kaynağının ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer şöyle dedi, “Ülkemizde cumhuriyet ile başlayan şeker fabrikaları sanayinin gelişmediği bölgelerde tarıma dayalı sanayinin varlığını oluşturmuştu. Ülkemizdeki ilk şeker fabrikası olan Alpullu şeker fabrikası Atatürk’ün talimatı ile yapılmış, “köylü milletin efendisidir” diyen Atatürk’ün çiftçiye verdiği değerin bir yansımasıydı, ne yazık ki alpullu ile beraber 14 fabrika özelleştirme sürecine alındı.

CHP’nin yanı sıra tüm partilerin tabanı fabrikaların özelleştirilmesine karşı çıkıyor. Şeker pancarı stratejik bir üründür bu nedenle bulunduğu bölgelerin gelişimi, kalkınması yanında doğal yallardan elde edilen şeker insan sağlığı açısından kullanılabilen tek şekerdir.

Bu nedenle özelleştirilmelerden derhal vazgeçilmelidir. 7 Nisan 2018 de Sayın Genel Bakanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı çorum mitingine bir kez daha binler şeker vatandır vatan satılamaz diye haykıracaktır.

Özelleştirmeyle kamudaki fabrikalar yok pahasına elden çıkarılmış ve çoğu da kapanmıştır. Halkımız şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı çok ciddi tepkisini yükseltmektedir. Bu anlamda özelleştirilmenin durdurulması için CHP olarak her çabayı göstereceğiz. Bu fabrikalar geleceğe taşınmalıdır. Yok edilmemelidir. Özelleştirilmenin kapanma olduğu yaşanan örneklerle sabittir”dedi.