Özelleştirme İdaresi Başkanı Aksu oldu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ahmet Aksu getirildi.

Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Maliye Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliğine Muhammed Said Pamukçu getirildi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Kürşad Arat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Mithat Cansız ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Abdullah Damar atandı.

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Büyükelçi İsmail Alper Coşkun, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Enformasyon Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Büyükelçi Aylin Taşhan atandı.

Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Abdurrahman Madan’ın atanması uygun görülürken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ahmet Aksu getirildi.

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