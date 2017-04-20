Özel sektörün kamuya olan borcu yeniden yapılandırılıyor

Özel sektörün kamuya olan borcunu yeniden yapılandıran, “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına” İlişkin Kanun Tasarısı Meclis’e sunuldu.

Meclis Başkanlığı’na sunulan tasarı ile; 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde zarar gören özel sektörün kamuya olan borçlarını ödemede yaşandığı sıkıntıları gidermeyi amaçlıyor. 15 Temmuz’dan sonra kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirilmemesi sonucu yaşanan vergi, prim ve benzeri borçların yeniden yapılandırılarak yeniden ödenmesine olanak sağlanıyor. Yeniden yapılandırma, 1 Haziran 2016 tarihinden sonrayı kapsıyor.

Yapılandırmaya konu alacaklar; 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenmiş vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi gibi Fer’i alacakları kapsıyor.

Düzenleme ile; vergilemede öngörülebilirlik artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak risklerin ortadan kaldırılması için matrah artırımı imkanı getiriliyor. İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıt ekonomiye geçiş teşvik ediliyor.

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