CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’deki özel okul sayısının 9 bin 569 olduğunu belirterek, bu okullarda 1 milyon 263 bin öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Ülkemizdeki özel okul ve bu okullardaki derslik sayısı kaçtır? Özel okullarda eğitim alan öğrenci sayısı, kız/erkek dağılımı nedir? Özel okullara ödenen öğrenci başı tutar nedir? Kaç öğretmen özel okullarda görev yapmaktadır? 2002 den bu yana açılan özel okul sayısı kaçtır? İllere göre özel okul sayıları kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Özel okullarda eğitim gören toplam öğrenci sayısının 1.263.800 olduğunu, bunların 597.855’i kız, 665.945’i ise erkek öğrenci olduğunu belirtti.

Bakan Yılmaz, “01.01.2002-14.11.2017 tarihleri arasında açılan özel okul sayısı 8.781 olup ülke genelinde faaliyet gösteren özel okul sayısı ise toplam 9.569’dur” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, MEB tarihinin en karmaşık döneminde olduğunu belirterek değişen müfredat, belirsizliği koruyan sınav sistemi, PİSA sonuçlarında dip yapan eğitim başarısızlığı ile sorunlu süreç yaşandığını ifade etti ve özel okullarında bir ihtiyaç ile ortaya çıktığını MEB devlet okullarında eğitim düzeyinin daha iyi noktaya taşınması gerektiğini ve öğretmen açığının giderilmesi için daha çok öğretmen alımı yapılmasının şart olduğunu belirtti.