Balon patlattılar, resim yaptılar, oyun oynadılar. Gökyüzüne bıraktıkları uçan balonlarla sevgilerini dünyaya bıraktılar.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Mamak’taki 25 özel eğitim kurumu ve 1500 engelli çocuk Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Özel Eğitim Şenliği’nde bir araya geldi. Mamak Belediyesi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan bu anlamlı programa Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve çok sayıda öğrenci katıldı. Özel öğrenciler, program öncesi palyaçolar eşliğinde eğlenirken; özel eğitim okulları ise kurdukları stantlarda yıl boyunca yaptığı el işi çalışmalarını sergilediler.

Yeterki imkan verilsin

Filistin’de yaşanan katliam nedeniyle Türkiye’de 3 günlük milli yas ilan edilmesinden dolayı program içeriğinde değişiklikler yaptıklarını ve müzikli bölümleri iptal ettiklerini belirten Akgül, “Bu güzel yavrularımızın bir yıl boyunca yaptıkları el emeklerini sergilemelerinin, onların hayata tutunmaları anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 10-15 yıl önce belki dışarıya çıkmaları bile yadırganan, dışarıya çıkarılmayan yavrularımız, imkan verildiği zaman neler yapabileceklerini güzel bir şekilde gösteriyorlar” ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de engelli öğrencilerin emekleriyle ortaya çıkan çalışmaları sunmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Eğlenceli anların yaşandığı şenliğe aileleriyle katılan çok sayıda öğrenci sahne oyunlarıyla doyasıya eğlenirken, özel eğitim kurumlarının hazırladığı gösteriler de büyük alkış aldı.

Fedakarlık örneği

Her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirten Mamak Kaymakamı Ziya Polat, ailelerin ve öğretmenlerin büyük bir özveriyle çocukları yetiştirdiklerini belirterek, “En büyük hazinemiz olan çocuklarımızdaki güzellikleri ortaya çıkaran öğretmen ve velilerimiz büyük bir fedakarlık örneği gösteriyorlar” dedi.