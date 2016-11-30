Özel insanlara özel hizmetler

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, engelliler ve ailelerini ‘özel’ olarak gördüklerini belirterek, “Her alanda hizmet yapıyoruz ama engellilere yönelik çok daha özel, çok daha güzel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Onların mutluluğu için, yaşam kalitelerini artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Etimesgut Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırıyor; onların mutlu olmasının önündeki engelleri teker teker kaldırıyor. Engellilere 5 yıldızlı tatil ve engelli özel hizmet araçları ile sosyal etkinlik ve yaşam desteği imkanı sunan Etimesgut Belediyesi, inşa ettiği engelsiz yaşam merkezi ile onlara en büyük hediyeyi vermeyi planlıyor.

Etimesgut Belediyesi, engelli ve ailelerine yönelik örnek hizmetlere imza atıyor. Etimesgut Belediyesi’nin engelli ve ailelerine yönelik hizmet ve yatırımları şöyle:

5 YILDIZLI TATİL: ‘Engellileri Denizle Buluşturma Projesi’ kapsamında, her yıl yüzlerce engelli ve ailesi 5 yıldızlı tatil yapıyor. Denizi görmeyen engelli kalmayana kadar proje sürecek.

HAYATLA İÇ İÇELER: Engelliler için etiSEM kapsamında özel kurslar açılıyor. E-KPSS, Kuran-ı Kerim, ebru, resim, bağlama, gitar gibi birçok kurs imkanı bulan engelliler, evlerinden çıkarak sosyal hayata daha çok katılıyorlar.

ULAŞIM KOLAYLIĞI: Engellilere akülü ve tekerlekli sandalye ile tıbbi malzeme desteği sunuluyor. 2 adet asansörlü engelli aracı engellilerin 24 saat hizmetinde bulunuyor. Belediyeye ait tüm tesislere engelliler rahatça ulaşabiliyorlar.

YAŞAM MERKEZLERİ ÜCRETSİZ: Engellilere ve ailelerine, belediyeye ait aile yaşam merkezlerinde ücretsiz hizmet veriliyor. Havuzlar ve diğer sosyal, kültürel donatılardan engelliler rahatça yararlanabiliyor.

AŞEVİ HİZMETİ: İhtiyaç sahibi engellilere belediyenin aşevinden ücretsiz yemek imkanı sunuluyor. Yemekler, engellilerine evlerine servis ediliyor. Ayrıca engellilere giyim yardımları da yapılıyor.

YÖNETİM’DE ETKİLİLER: Etimesgut Belediye Meclisi’nde MHP’li görme engelli meclis üyesi İlimdar Boztaş görev yapıyor. Boztaş başkentin tek engelli meclis üyesi olma özelliğini taşıyor. Kent Konseyi bünyesinde kurulan Engelliler Meclisi yüzlerce üyesiyle belediye yönetiminde söz sahibi oldu.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ: Etimesgut Belediyesi, ilçeye Türkiye’de başka örneği olmayan engelsiz yaşam merkezini inşa ediyor. Kaba inşaatı tamamlanan merkezde Sağlık ve Rehabilitasyon, Mesleki Eğitim, Misafirhane ve Bakımevi, Sosyal donatılar, Eğitim ve Kültür birimleri bulunuyor. Merkezde, engelliler ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak birçok donatı yer alıyor.

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