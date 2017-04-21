Eraslan Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen Özel Ege Lisesi’nin 19. Okul Şenliği ve Bahar Konseri’nde ünlü müzik grubu Pinhani sahne alacak.

Özel Ege Lisesi’nin geleneksel okul şenliği ve bahar konseri İzmirlilere bu yıl 19. kez kapılarını açacak. 7 Mayıs 2017 Pazar günü 16.30- 20.30 saatleri arasında birbirinden renkli aktiviteye ev sahipliği yapacak şenlik Pinhani konseri ile devam edecek. Baharın karşılanması, öğrenci, öğretmen ve ailelerin bir arada keyifli zaman geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenlikte Sevimli Kahramanlar, açık hava oyuncakları, eğlenceli oyun parkurları, dans ve müzik gösterileri, kum boyama, karma yıl sonu sergisi gibi pek çok etkinlik yer alacak.

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