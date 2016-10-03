Özel ağaçlandırma alanındaki cevizlerde ilk hasat

İZMİR’in Tire İlçesine bağlı kırsal Musalar Mahallesi’nde, Eşref Girengir’e İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından özel ağaçlandırma yapması için 2012 yılında tahsis edilen alana dikilen ceviz ağaçlarında ilk hasat başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, orman alanlarının artırılması, özel ormancılığın teşviki amacıyla özel ağaçlandırma çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda Tire’nin kırsal Musalar Mahallesi’nde Eşref Girengir’e İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2012 yılında özel ağaçlandırma yapması için 45 yıllığına tahsis edilen 75 bin 574 metrekare alana 2013 yılında 2 bin 360 adet ceviz dikildi. Girengir bugünlerde ilk defa gerçekleştirdiği hasatta, ağaç başına 1 kilo ceviz almaya başladı. Eşref Girengir, kendisine böyle bir imkânı yaratan Orman ve Su İşleri Bakanlığına ve özel ağaçlandırma tesisi çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlayan, yardımcı olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal da Tire’de 4 bin dekar, İzmir ilinde ise toplam 96 bin dekar özel ağaçlandırma alanı olduğunu söyledi. İzmir’in bu konuda öncü bir şehir olduğunu vurgulayan Aybal, özel ağaçlandırma ile hem ülkedeki orman alanlarının artırıldığını hem de vatandaşlara ceviz, badem, çamfıstığı, harnup gibi birçok ağaç türü ile gelir kaynağı sağlandığını dile getirdi.

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