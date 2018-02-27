Türk kadınlarına örnek olan Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerlerden birisi olan Özden Toker , “ Atatürk, ‘‘Merak edin, merak etmezseniz, başarılı olamazsınız’ derdi hep. Ben de, gelen çocuklara bunu söylüyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği yaptıklarıyla ve yaşantısıyla çağdaş Türk kadınlarına örnek olan İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker yaşadığı Pembe Köşk’ü müzeye çevirip Türk Milletinin hizmetine açtı. Müzede insanlara tarihe adeta yolculuk yaptıran Toker çocukluğunun geçtiği Pembe Köşkü ailesini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Pembe Köşk’e yaptığımız ziyarette şu şekilde anlattı.

Özden Toker , “Babam, bu evi, 1923 yılının Eylül ayında alıyor. Ev o zamanlar, dört odalı ve iki katlı bir bağ eviymiş. O dönem, etrafta Ankaralıların yazlık evleri varmış. Keçiören’de ve Ankara Kalesi civarında oturan varlıklı aileler, yaz aylarında buradaki bağ evlerine gelirmiş. Babam evi aldığı sırada annem İzmir’de oturuyor. İkisinin mektupları var” diyerek Pembe Köşk’ün tarihini anlatmaya başladı.

“Babam anneme mektuplarında ‘Nihayet ev aldık ama biraz tadilata ihtiyacı var’, ‘Ne kadar zor işmiş’ gibi şeyler yazıyor. Nihayet evi aldıktan iki yıl sonra bu eve taşınıyorlar. Tabi iki odalı bağ evine ilaveler yapılıyor. Mesela yemek odası Atatürk’ün arzusuyla ilave ediliyor. Atatürk, o dönem kendi evinin de mobilyalarının siparişini İstanbul’da bir ustaya veriyor. Aynı zamanda burası için de sipariş veriliyor. Yemek odasındaki masa ve sandalyeler, bu oturma grupları, Atatürk’ün sipariş verdiği eşyalar ve hala burada hiçbir şeyi değişmeden duruyor. Atatürk, ayrıca bu evde balolar verilmesini istiyor.”

Özlem Toker Pembe Köşkte bulunan İnönü Ailesine ait eşyaları şu şekilde dile getirdi;” O dönem yaşam tarzında değişiklikler var. Evkaf Apartmanları vardır, orada ve Atatürk’ün Orman Çiftliği arazisi içindeki evinde şu an yıkıldı tabi balolar düzenlenirdi. Bu evin de, ‘Bilardo odası’ dediğimiz odası, balolar için ilave edildi. Bu evdeki ilk balo, 22 Şubat 1927’de yapıldı. Bu gördüğünüz duvar süsleri, lambriler, lambalar hepsi o döneme ait. Annemin yatak odası aynısı gibi duruyor. Annem ve babam, 1916 yılında evlenmişler. Annemin gelinliğini, 60 yıl sonra benim büyük kızım Gülsün, düğününde giydi. Annemin gelinliği, özel eşyaları, yatağı, çarşafları hala olduğu gibi duruyor.”

BU EVDE HEP İLKLER YAŞANDI

Özden Toker Ankara’daki ilkler hep bu evde yaşandı diyerek Cumhuriyetin ilk yıllarında Pembe Köşk’ün yeni kurulan Türkiye’nin sanatsal çalışmalarına ev sahipliğini yaptığını şu sözlerle anlattı, “Ankara’nın en eski evlerinden biri olan Pembe Köşk, Ankara Başkent olduktan sonra, sosyal ve kültürel hayatımızdaki “ilklerin birçoğuna sahne oldu. Atatürk’ün başkanlığını yaptığı toplantılar, devrim çalışmaları burada yaşandı.

22 Şubat 1927’de Ankara’nın ilk balosu burada verildi. İlk konserler, ilk sergiler, ilk ilmi toplantılar, satranç ve bilardo, ata binme, mania atlama yarışmaları bu evde, bu bahçede düzenlendi. Ankara’nın iklimine uygun çiçek ve ağaçların, çamların yetiştirilme deneyleri bu bahçede yapıldı. Yapılanların hepsi İsmet Paşa’nın özel merakları içine giren konulardı.”

“Babam İsmet İnönü güzel sanatlara, resme ve heykele çok sesli musikiye çok düşkündü. Genç yaşlarında viyolonsel dersleri almaya başlamıştı. Devlet Konservatuvarlarının kurulmasına, gelişmesine önem vermişti. Hiçbir konser, tiyatro, opera, sergi kaçırmak istemezdi. Spora, ata binmeye düşkündü. Tarımla ilgiliydi. Ağaçları, özellikle çamları tanımakta ustaydı. Okumaya meraklıydı. 8000 kitaplık kütüphanesi vardı.”

Toker, “Pembe Köşk’ün öncülük ettiği alanlardan birisi, en önemlisi ise, burada geleneklerine bağlı, çağdaş bir Türk ailesinin yaşamıydı, sergilenen aile mutluluğu idi. İsmet Paşa eşi Mevhibe Hanım ile 1916 yılında İstanbul’da evlendi. Araya çeşitli harpler girince senelerce ayrı yaşadılar, zor günler gördüler. Ancak 1925’ten sonra Pembe Köşk mutluluklarının, ailelerinin yuvası oldu.

Örnek çağdaş bir Türk kadını olan Bayan Mevhibe İnönü bu evde ilk olarak Latin alfabesini kullandı, uygar elbiseler giymeye başladı, kadın haklarını savundu ve bütün geleneklerine bağlı kalarak eşinin yanında yer aldı. Yemek odası bu evin en ilgi çeken ve en çok kullanılan kısmı idi. Yapılmasında ve döşenmesinde Atatürk’ün çok emeği geçmişti” diyerek Pembe Köşk’ün önemine vurgu yaptı.

Toker, “Yemek odası, babam ve Atatürk’le en çok vakit geçirdiğim bölüm. Buradaki masa açılınca 30 kişilik oluyor. Gelen ziyaretçilere babam ve Atatürk’ün nasıl oturduğu, nasıl konuştukları, arkadaşlarına nasıl hitap ettikleri ve onların düşüncelerine nasıl önem verdikleri konusunda bilgiler aktarıyorum. Bunları, duyduğum şekliyle değil, gördüğüm bizzat şahit olduğum haliyle anlatıyorum. Yemek saatinde Atatürk, bizim de sofraya gelip, onunla beraber yemek yememizi isterdi. Bunu babam istemezdi, ama Atatürk isterdi.”

Özden Toker, “Atatürk’ün şöyle bir alışkanlığı vardı, Akşamları arkadaşına telefon eder ve Pembe Köşk’e gelmek istediğini söylerdi. Bazen 10, bazen 20 kişi ile beraber. Fakat evde bu kadar konuk için yemek olup olmadığını sormayı hiç ihmal etmezdi. Var ise mesele yoktu, yoksa kendi getirirdi. Bu salonda, bu masanın etrafında Atatürk arkadaşlarıyla toplanmış ve dönemin birçok sorunu burada tartışılmış ve çözülmüştür.”

KENDİNİZE GÜVENİN, SORU SORUN

Pembe Köşkte ziyaret ettiğimiz Özden Toker, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile olan bir anısını şöyle dile getirdi; “Atatürk’le birlikte yemek yemiş olmam benim için çok özel. ‘Çocuklar kendinize güvenin, soru sorun’ derdi. ‘Merak edin, merak etmezseniz, başarılı olamazsınız’ derdi hep. Ben de, gelen çocuklara bunu söylüyorum. Öğrenmek isteyeceksiniz. Öğrenmek istemezseniz, biz size hiçbir şey öğretemeyiz” diyerek Atatürk’ün eğitime ve ülkenin geleceğine nasıl değer verdiğini anlattı.

Toker, “Atatürk’ü hep masanın etrafındaki haliyle hatırlıyorum. Ben küçükken bütün ailelerin bizim gibi olduğunu düşünürdüm. Her yerde Gazi Paşa’ya büyük bir sevgi ve saygı vardı. Benim için annem, babam, abilerim ve bir de Atatürk vardı. Her şeyiyle bize çok yakındı. Atatürk, buraya oturduğunda hiçbir fevkaladelik hissetmezdim. O havayı, Atatürk bize hissettirirdi. Bir defasında masada bana ‘Özden sen büyüyünce ne olmak istiyorsun’ diye sordu. Ben de ‘Öğretmen olmak istiyorum’ dedim. Çok hoşuna gitti. ‘Biz ne yaptıysak, öğretmenler sayesinde yaptık. Bundan sonrası için de çok iyi öğrencilere ve öğretmenlere ihtiyacımız var’ dedi.”

Not; Pembe Köşk müzesi resmi bayramlarda ve hafta sonları cumartesi, pazar günleri ziyaretçilerine açıktır.