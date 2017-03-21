Paris’te Ünlü şair Özdemir Asaf’ın ‘Benden Sonra Mutluluk’ adlı eseri ‘Apres Moi, Le Bonheur’ tanıtıldı.

Fransa’da ünlü şair Özdemir Asaf’ın ‘Benden Sonra Mutluluk’ eserinde yer alan şiirleri ilk kez Fransızca olarak ‘Apres Moi, Le Bonheur’ adıyla bir kitapta toplanarak yayınlandı.

Paris’te tanıtımı yapılan Bleu Autour tarafından yayınlanan eseri sosyolog ve yazar Gaye Petek çevirdi, kitapta yer alan çizimlerse ressam İsmail Yıldırım tarafından hazırlandı.

Paris’te Fransızca yayınlanan ‘Benden Sonra Mutluluk’, ‘Apres Moi, Le Bonheur’ kitabının tanıtımı için bir şiir gecesi düzenlendi. Gecede ressam Yıldırım’ın kitapta yer alan çizimlerinin sergilendi. Şair Özdemir Asaf’ın şiirleri oyuncu Şükrü Munoğlu ve Gaye Petek tarafından Türkçe ve Fransızca olarak okundu.

Gaye Petek, ‘Apres Moi, Le Bonheur’ tanıtım gecesinde Türkçe ve Fransızca olarak yaptığı konuşmasında Özdemir Asaf’ı Fransızcaya çevirdiğini sebebi olarak, birçok Türk şairinin Fransızcaya çevrildiğini özellikle Nazım Hikmet’in çevrilen birçok kitabı olduğunu ancak Asaf’ın hiç çevrilmemiş olmasını gösterdi.

Petek Kitabı basan yayınevinde önemli bir Türk edebiyatı koleksiyonu oluşmaya başladı ama birkaç şairin eserlerini de basmaya başlamışlardı. Özdemir Asaf’ı ben teklif ettim kendilerine. Onlar da beğendiler ve kabul ettiler. Böylece rastlantılarla oluşan bir kitap oldu. Fransa’da maalesef büyük yayınevleri pek şiir basmıyorlar. Çok satan bir yazı türü değil çünkü. Onun için Özdemir Asaf’la ilgili bir bütün kitabın çıkması beni özellikle mutlu ediyor ve böylece Orhan Veli ve Nazım Hikmet’ten sonra bir büyük şairimizin daha Fransız okurlarına tanıtılmasından çok mutluyum dedi.

Özdemir Asaf’ın büyük oğlu Gün Arun şiir gecesi etkinliğine katıldı. Babasının şiirlerini iki dilde dinlemenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Arun, beş sene süren çok yoğun bir çalışmanın sonucunu yaşadıklarını, her okumada yeni lezzetler getirerek çok güzel hazırlanmış bir kitap olduğunu söyledi ve “ Bundan sonra artık kitap kendi yolunda gidecek.” dedi.

Gaye Petek şiir dinletisi sonrası çevrisini üstlendiği kitapları okurlar için imzaladı.

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