Süper Lig’in 30. haftasında, sezon başından bu yana düşme hattının gediklisi iki hemşehri takımın kritik ve önemli derbi karşılaşmasında Osmanlıspor’a 3-0 yenilen Gençlerbirliği ateş çemberinin göbeğinde kaldı.

Maçla ilgili konuşan teknik direktör Ümit Özat, “Burada iyi gittiği zaman da, kötü gittiği zaman da oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun, söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor’u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok” dedi. Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise maçı “Rabbim 3 puanı bize vermek istedi” şeklinde yorumladı.

Buz, maç değerlendirmesinde, “Çalışmaktan onur duyduğum rahmetli İlhan Cavcav başkanın takımıyla karşılaştık. Benim için duygusal bir maç oldu ama sonuçta bu zor süreçte kazandığımız için mutluyuz. Karşılaşma bizim açımızdan çok önemliydi, ruh halimiz ve inancımız tamdı.

Geçen hafta 3-1’den 3-3’e getiren futbolcu arkadaşlar bu maçı da kazanmasını bildi. Onlara teşekkür ederim. Rakibimizin de bizim de durumuz kolay değil, böyle süreçlerde kırılgan olmanız gayet normal. Geri düşerseniz hiç kolay değil. Ruh ve inanç hali de önemli, fiziksel ve mental anlamda da iyi olmanız gerekiyor. Oyunu çözdükten sonra kolay gibi gözükebiliyor. Gençlerbirliği’ne de başarılar diliyoruz. En güzel senaryoyu Rabbim yazar, biz vecibelerini yerine getiririz. Bugün Rabbim 3 puanı bize vermek istedi. İnancınızın altını çalışarak doldurmalısınız. Bir final kazandık ama maçlarımız var. Medipol Başakşehir’i de yenip yolumuza devam etmek istiyoruz. Allah’ın izniyle Osmanlıspor’u ligde bırakacağız.” ifadelerini kullandı.