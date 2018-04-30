Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı kritik maçta Sivasspor’a 1-0 mağlup olarak düşme hattında çakılıp kalan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ev sahibi takıma misafirperverliği için teşekkür ederek, “Deplasmanda kazanmanız lazım, kazanmanız için de girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım.

İlk yarı bir duran topun dönüşünde golü yedik. Tamamen dalgınlık. Devamında Manu’nun 3-4 net pozisyonu var. Bunlar gol olsa oyun çok daha farklı yerlere giderdi. Aslında Sivasspor bile bugün baktığınız zaman belki bizim oyunculardan daha fazla istedi bizim galip gelmemizi. Sivasspor daha iyi gününde olsa bugün maçı daha farklı da bitirebilirlerdi ama belki puantaj rahatlığı, belki hava sıcaklığı, belki seyirci azlığı. Artık 3 maç kaldı, son maça kadar şansımızı kovalayacağız” ifadelerini kullandı. Konuşacak çok şeyin olduğunu ama her zaman bunların dile getirilemediğini vurgulayan Özat, ” Neticede Gençlerbirliği cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp. Son maça kadar şansımızı kovalayacağız. 10 maç seri yapan da bu çocuklardı, bugün kötü oynayan da bu çocuklar. Dolayısıyla dediğim gibi 3 maç. Artık bu işin ne para tarafı kalmış ne pul tarafı kalmış. Artık bu iş onur işi olmuş, umarım bunu gösterirler” şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği’nin, İlhan Cavcav sezonunda sakıntı yaşamasına değinen Özat, “Biz geçen yıl ligi 8’inci bitirdik, kimse bize ödül vermedi. Helal olsun, başkandan sonraki ilk sene de en iyi derecesini elde etti demedi. Bu sene 8’inci olsak ‘niye şampiyonluğa oynamadın’ diyeceklerdi.

Galatasaray 1905 yılında kurulmuş, 2005 yılında 100’üncü yılında şampiyon olamamış, ne oldu Ali Sami Yen’in kemikleri mi sızladı. Ya da bazı takımlar yıllarca şampiyon olamıyor. Kötüyü de düşünebilirsiniz, bunlar da olabilir. Rizespor düştü, düştüğü gibi çıktı. Sivasspor düştü, düştüğü gibi çıktı. Evet kim ister adının verildiği sezonda kötü bir şey yaşamayı. Ama bunları ölüm-kalım meselesi göstermenin anlamı yok. Neden? Çünkü yeri geldi Juventus bile küme düştü, düşürüldü. Neyi anlatmaya çalışıyorum. Buradaki her şey algı operasyonu. Bu takıma bir şey olursa, sezonun daha ikinci haftasından bu yana bu oyunculara, bizlere huzur vermeyen, algı operasyonu yapanların bu işte payı çok büyük. Kaldı ki o zamanlar ben bunları söyledim. Başarı da beraberdir, başarısızlık da beraberdir. Zor günler bunlar. Belki zor olacak ama olmayacak diye de bir şey yok. Dolayısıyla bu mücadeleyi sürdürmek, çalışmaktan başka da yapacak bir şeyimiz yok. Rahmetli başkanımızın da Türk futboluna çok büyük emekleri olmuştur. Ankaragücü de düştü ama geç de olsa 6 yıl sonra kazanarak Süper Lig’e çıkmasını başardı. O da 100 yıllık kulüp. Futbolda bunlar oluyor ama daha bir şey netleşmiş değil. Önümüzde 3 tane kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maç var. Hatta 3 değil 1 tane maç var. Önümüzdeki maçı kazanamazsak bu maç final maçı olur. 10 maç seri yapan da bu oyuncular, 3 maç üst üste yenilen de, daha 3 hafta önce Galatasaray’a pozisyon vermeden kazanan da bu takım. Takdir kamuoyunun” dedi.