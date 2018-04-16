TFF Süper Lig’in 29 haftasında deplasmanda Kayserispor’a 3-2 yenilerek çok önemli 3 puan yitiren Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, maçta geriye düşmelerine rağmen kazanmayı isteyen oyuncularının sahada müthiş bir mücadele örneği verdiğini bu nedenle kendilerini kutladığını belirterek, “Bana göre ikinci yarı muhteşem bir oyun çıkardık ama olmadı.

Kayserispor özellikle Badji ile pozisyonlar buldu. Oyun, 20-25’inci dakikalara kadar oldukça kontrollü gitti. Duran toptan golü yedik. Futbolda duran toplarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü dönen toplarda dikkat eksikliği sonucu gol gelebiliyor. Nitekim böyle bir golü kalemizde gördük ve geriye düştük” şeklinde konuştu.

Özat, bu maça hazırlanırken oyuncularını birçok konuda uyardığını ancak yine de belirgin hatalar yaptıklarını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Maçtan önce ofsayt taktiği ve çizgi savunma yapmamamız yönünde ısrarlı uyarılarım olmuştu ama rakip bir atakta, biz çizgi savunmada kalınca ikinci gölü buldu. Buna rağmen oyunu bırakmayan, maçı kovalayan oyuncularım mücadeleyi sürdürdü. Her zaman söylüyorum Galatasaray, Fenerbahçe gibi maçları kazandıktan sonraki maçlar çok zordur. Hafta boyunca da bunları kendilerine anlattım ama demek ki diken üstünde olmayı seviyorlar. Artık, önümüzdeki hafta oynayacağımız ve büyük önem taşıyan Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlayacağız”