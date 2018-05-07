Süper Lig’in 32’nci haftasında, düşme tehlikesi yaşayan her iki takım için de kritik olan maçta, konuk ettiği Antalyaspor’a 1-0 mağlup olan Gençlerbirliği’nin ligde kalma umudu mucizenin de mucizesine kaldı.

Bu durumda Başkent ekibinin, ligin kalan iki haftasında rakiplerinin yenilmesi kendisinin de kalan maçlarından 6 puan alması gerekiyor. Maçın ardından kulüp yöneticileriyle görüşen Özat’ın görevinden ayrıldığı öğrenilirken, yardımcılarından Aydın Toscalı da Özat’ın görevi bırakmasıyla kendilerinin de takımdan ayrılacaklarını açıkladı.

Maçla ilgili değerlendirmede bulunan teknik direktör Ümit Özat, verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını belirterek, “Öncelikle sorumluluk benim. 2’nci hafta istifa diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Evet yetiştiğim yuvaya 3’üncü haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet ben suçluyum. Gece gündüz kulüpte kalmak suçsa evet suç benim. Ancak şunu söylemek isterim ki, Gençlerbirliği’nden Ankaragücü’ne, Ankaragücü’nden de Gençlerbirliği’ne dost olmaz. Bizim taraftar bunu idrak edemedi. Ankaragücü daha küme düşmemiz kesinleşmemişken stadın kullanım hakkını almak istedi” şeklinde konuştu. Taraftarın daha önce de kendisine küfür ettiğini hatırlatan Özat, “Bugün de böyle yaptılar. Normal olarak karşılıyorum. Hiç kimsenin suçu yok, ben suçluyum. Bu takım üzerinden geçinmeye çalışanlar Ankaragücü’ne çeviriyorlar burayı da” dedi. Ankaragücü, Rizespor gibi Gençlerbirliği’nin de düştüğü gibi çıkmasını bileceğini vurgulayan ve ilginç iddialarda bulunan Özat: “Önemli olan ar namus şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, adı Mustafa Kaplan. Kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Namusumla, şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı