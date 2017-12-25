Özat: İki takım için de efektif bir oyun olmadı

Süper Lig’in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Bursasapor karşısında aldığı 1-1’lik skorla devreyi 14 puanla 17. sırada tamamlayan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, oyuncularının iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “İlk yarı Bursaspor’un üstünlüğünde geçen bir devre gibi görünse de iki takım açısından efektif (verimli, elverişli) bir oyun olmadı.

Bu oyun öyle bir oyun ki, yanlış yaptığınız an hemen cezalandırılıyorsunuz ama doğruyu yaptığınız zaman da mükafatını almak zaman alıyor.

İkinci yarı çocuklar çok iyi mücadele etti. Baktığınız zaman 4 maçtır yenilmeyen bir Gençlerbirliği var. Bu maçta kaybedebilirdik de, yediğimiz golün ofsayt olduğunu söylüyorlar ama bilmiyorum.

Neticede Bursaspor gibi değerli bir takım, değerli oyuncuları olan bir takım. Onlara bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bursaspor taraftarının tepkilerinden dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, tepkisini şöyle ifade etti:

“Bursa’da 6 aya yakın bir süre geçirdim. Geldiğimiz dönemde rahmetli Nejat hoca, yine rahmetli Moshoeu, birçok kaliteli oyuncuyla beraber Bursaspor formasını terletme imkanı buldum. Nasıl o gün Bursaspor’un menfaatleri için Ümit Özat çalıştıysa, geçen senenin son maçında da Gençlerbirliği’nin kazanması için görevini yaptı. Bursa taraftarı çok değerli benim için ama sitemkar tezahüratlar olunca üzülmüyor değilim.

Çünkü işimizi yapıyoruz, ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Maç istedikleri gibi gitmedi diye eleştirilmek çok doğru bir şey değil.”

Maç sonunda kendini yere bırakan Ahmet İlhan’ın durumuna ilişkin de bilgiler paylaşan Ümit Özat, yanına gittiğinde bilinç kaybının olmadığını ve kontrol amaçlı Ahmet İlhan’ın hastaneye götürüldüğünü söyledi.