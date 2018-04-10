Süper Lig’in 28. haftasının son maçında konuk ettiği şampiyonluk adayı Galatasaray’ı Alper’in son dakikada attığı golle 1-0 yenerek kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyet alan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray karşılaşmasında bulduklarını dile getiren Özat, “Çok da pozisyon vermedik. Başakşehir’den puan aldınız, Fenerbahçe’den puan aldınız ama kimin kimi yeneceği belli olmuyor. Kazanınca tabii ki konuşmak kolay ve güzel ama biz bunları hesaplamıştık aslında. Ben oyuncularıma kalitelerini ortaya koyup mücadele etmeleri gerektiğini söyledim. Ayrıldığım zaman da da kaybettiğimiz oldu. Artık önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan bize destek veren yöneticilerimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz destek oldular”

Ümit Özat, yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi benim oyuncum, kaptanlarım ama geçen hafta oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım her maçın hikayesi var. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermesi lazım. PTT’den milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunun dert edinmesi lazım.”



Teknik direktörlük mesleğinin “çok itibarsızlaştırıldığı” değerlendirmesini yapan Özat, “Maçı kaybetseydik bin tane senaryo yazılırdı. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi. Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor. Mesleğimize saygı duyulması lazım.” şeklinde konuştu.

Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğa dair de “Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz, konuşuyor, görüşüyoruz. Tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür.

Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don Kişot gibi yel değirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok.” ifadelerini kullandı.