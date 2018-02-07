Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında 3-1 yenildiği Beşiktaş’a rövanş karşılaşmasında da 1-0 mağlup olarak elenen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, oyunun ilk 15 dakikasında Milinkovic ile net iki pozisyona girdiklerini dile getirerek, “Biri gol olsa maç farklı yerlere gidebilirdi.” dedi.

Beşiktaş’ı tebrik eden Özat, “Yediğimiz golde verilmeyen net bir faul var, bu da direncimizi kırdı. Bir maç kaybettik ama Rahmetullah Berişbek, Mert Çetin ve Taha Demirtaş gibi 3 genç oyuncu kazandık. Türk futboluna ve kulübümüze yeni oyuncular kazandırdık.” yorumunu yaptı.



Ligde cumartesi günü Trabzonspor’la oynayacakları önemli karşılaşmaya odaklandıklarını vurgulayan Özat, “Gençlerbirliği tribünlerinin her maç en az bu kadar dolu olması lazım. Ankara’da üvey evlat muamelesi görmek kabul edilebilir bir şey değil. İkinci gelişimden sonra yapılan takviyelerle iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta skorun önemi yoktu, böyle maçlar gelişeceğiniz maçlardır. Taraftarları oyuncularımın yanında görmek istiyorum çünkü bir tane Gençlerbirliği var. Gençlerbirliği, Süper Lig’de olmak zorundadır, bu da taraftarsız olmaz. Bu anlamda onlara teşekkür ediyorum. İç sahada oynayacağımız iki lig maçında en az 4 puan almalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, Şenol Güneş ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak, “Benim hümanist bir yapım var. Hangi kültürden geldiğimi insanlar iyi bilir. Bugüne kadar hiçbir kavganın başlangıcı olmadım. Taraftar gerekli cevabı verdi. Bizden de masaj masasını istediler, gönderdik helali hoş olsun. Biz de bunun lafını mı yapalım.” şeklinde konuştu