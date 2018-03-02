Süper Lig’in 24. haftasında, yarın oynanacak Gençlerbirliği-Alanyaspor karşılaşmasında Başkent ekibinin eski çalıştırıcısı Mesut Bakkal ile, Bakkal’ın ayrılmasından sonra 2. kez Gençlerbirliği’nin dümenine geçen Ümit Özat karşı karşıya gelecek.

Sezonun 2. haftasında ayrılan Ümit Özat ile ardından göreve gelen Mesut Bakkal arasında basın üzerinden sürdürdükleri tartışma ve polemikler uzun süre gündemde yer almıştı.

Özat’ın yerine gelen Bakkal, “Hiç kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez ama gelir gelmez ilk yaptığım iş, tesislerde sigara içmeyi yasaklamak oldu. İçeri ilk girdiğimde, inanılmaz bir koku vardı. Köy kahvehanesi gibi bir hal ile karşılaştım. Bu yasağı bildiren yazıları da uygun yerlere astık. Buna herkes saygı gösterecek, burası spor yeridir” demişti.

Bu sözlere Özat’ın cevabı ise çok sert olmuştu: “Mesut Bakkal benim muhattabım değil. Sivasspor’da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu. Denizlispor’da çalışırken kıraathane işletiyordu. Mesut Bakkal benim çapımda değil. Geçen yıl da köy kıraathanesiydi. Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık.”

Yarın ki ilginç maçta, Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal’ın getirilmesiyle tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele edecek olan Alanyaspor ile; Başakşehir beraberliğinin ardından 26 puana ulaşan ve 10 maçtır bileği bükülmeyen ancak henüz ateş hattından tam anlamıyla kurtulamayan Gençlerbirliği puan savaşına girişecek.