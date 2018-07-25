ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla Ankara da görev yapan basın emekçilerini ağırladı.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı İnanç, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla verdiği akşam yemeğinde basın mensuplarıyla buluştu. Ankara da görev alan yerel ve ana akım medya çalışanları yemekte bir araya geldi.

Sendikanın verdiği akşam yemeğinde konuşma yapan Başkan İnanç, “Basın bayramından ve yoğun olan gündemden dolayı gazeteci arkadaşlarımızın da dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için böyle bir organizasyonu sendika olarak yapmaya karar verdik.

Gazeteci arkadaşlarımız özgür bir ortamda bulunsun, dostlarıyla bir araya gelsin diye böyle bir ortam hazırladık. Sendika olarak bunları sağlamaya çalışıyoruz. Buraya gelen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İnanç” Öz iplik İş Sendikası olarak çalışma hayatının içerisindeki sorunları tespit eden, sorunlara çözüm üreten ve Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmeye çalışan bir sendikayız. Deri ve dokuma iş kolunda 30 bin üyeye sahip olan bir sendikayız ve üye sayımızı da hızla artıran bir sendikayız.

Biz sorunlarımızı, dertlerimizi çalışma hayatının sorunlarını Türkiye’nin gündemine taşımaya çalışıyoruz. Bu sorunların çözümünde gazetecilerin bizim sesimiz olmasını diliyoruz. Bizim sektörümüz öyle bir sektör ki şu an 1 milyon çalışan var sadece 50 bini toplu sözleşmeden yararlanabiliyor. 1 milyon çalışan arkadaşımız ise ya asgari ücretin altında maaş alıyor ya da sigortasız çalışıyor.

Sendika olarak onların da bir şekilde sesi olmak istiyoruz. Bu kişiler sendikamıza üye olsun veya olmasın bu sektörde çalışan herkese ulaşmak zorundayız” ifadesini kullandı.

Yılların sorunu bir anda çözülemez

İnanç, “Sendika olarak eğer sigortasız çalışanlara ulaşamazsak ve onların çalışma şartlarını iyileştiremezsek, bizler örgütlü çalışanların haklarını da savunamayız. Sendikalı çalışan kişilerin yarınlarını da koruyamayız. Her Kayıt dışı bir işçi arttığında çalışma şartları tehlikeye giriyor. Bu kangren olan sorunlar nasıl çözülecek bu durumu bütün sendikalar ortak hareket ederek çözüleceğine inanıyoruz. Yılların sorunlarını bir anda çözüleceğini de düşünmüyoruz.

Tüm sektörde kıdem tazminatı sorunu var. Kıdem tazminatı yasası ortadan kalkmasına rağmen bu yasanın 1475 maddesinin 14. bendi duruyor. Yeni iş yasası geldi fakat kıdem tazminatı yasası yok. Bunun yerine resmi arabuluculuk gündeme geldi. Örgütlü işçiler için önemli değil ama örgütsüz çalışanlar için arabulucu sistemi çok önemlidir.

Yargının yükünü hafifletecek diye yeni getirilen bu sistemi doğru bulmuyoruz. Sendika olarak yeni sistemle ilgili eğitim seminerleri düzenledik. Cumhurbaşkanına mektup yazdık ”dedi.

Biz kayıt dışı çalışmaya karşı çıkıyoruz

İnanç,” Bu konuyla ilgili cumhurbaşkanına mektup yazan tek sendika biziz. Arabuluculuk sistemi çalışanlara zarar veriyor. Çalışanların ücret kaybına neden oluyor. Bizimle birlikte bu sektörde 3 sendika daha var. Bizim sendikamız da kadın komitesi var. Bu komite sendikamıza üye olan kadınlarımızla ilgileniyor. Çalışan kadınlarla ilgili 4 tane proje yapıyoruz.

Biz kayıt dışı çalışmaya karşı çıkıyoruz ve verilen zararları anlatmaya çalışıyoruz. Biz sendika olarak ‘Türkiye’de iş kazası Kader değildir’ projesi ile işitme engellilere iş sağlığı eğitimi veren tek sendikayız.

Biz Türkiye’de çalışan kadınların kreş sorunlarını çözmeye çalışıyoruz ve projeler üretiyoruz. Altı ayda 6 bin üye yapan bir sendikayız. Biz üye yaparken mahkemeler tarafından önü kesilen iş yerine 100 metre yaklaştırılmayan sendikacılarız ”ifadelerini kullandı.

İnanç“, Çerkezköy’de bir şirket bizi şikâyet etti ve mahkeme tarafından bize o iş yerine 100 metre yaklaştırılmasın diye karar çıktı. Bu arkadaşımız sendikacı örgütlenmek için o işyerinde çalışanlara ulaşmak zorundadır. Bizler bu örgütlenmeyi yaparken çok kolay olmadı.

İşten atılanlar ile açılan davalar var. Bunların tamamını kazandık. Geçen hafta Yargıtay tarafından onaylanan bir karar var bu karar Öz iplik İş Sendikasının iftihar konusudur. Bir işletmede 70 kişi adına 70 kişi tarafından beş ay işverene ceza verdiren bir sendikayız. Her kişi için işveren 5 ay ceza aldı. Biz gücün karşısında eğilmiyoruz.” şeklinde konuştu.

İnanç, “Şartların zorluğunu biliyoruz bizim sendika olarak üzüntümüz şudur. Hakkımızda haber yapılırken iyi araştırılsın. 2011 yılından itibaren benim şahsımda annemin, babamın cenazesi, çocuklarımın düğünü sürekli haber oldu.

Yargıda olan bir konu hakkında sürekli haber yapıldı ama ortaya somut bir durum konulmadı .Bizim bütün amacımız basına sansüre nasıl karşıysak basın da haber için kimseyi kırmamaya çalışmalıdır.

Ortaya delil koyamayan insanların yalan haber yapmamasını rica ediyorum. Çünkü bizim nezdimiz de üyelerimiz zarar görüyor. Bizi eleştirenler asgari ücretin altında ücret alanları ve o parayı veren işverenleri eleştirsinler” diyerek düşüncelerini belirtti.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı İnanç sonsöz olarak şunları dile getirdi.” Bu şartlara rağmen bu sektör ihracatta ilk üç de yer almıştır. Örgütlü işlerde işçinin hakkı için sendikamız devreye giriyor ama örgütsüz çalışan işçilerde arabuluculuk devreye giriyor. Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar birleşti.

Eğer iki bakanlık birleştiğinde eski hantal bürokratik yapı devam ediyorsa biz yine kayıp yaşarız. Çalışanlar bizi kendilerine çok yakın görüyorlar ve üye sayısı da buna göre artış gösteriyor. Dövizlerin yüksek olması da alım gücünü düşürdü. Bu durum tekstil sektörünü ve hazır giyim sektörünü etkiledi.”