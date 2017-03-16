Murat İnanç, Sendikal örgütlenme anayasal haktır

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç “Sendikal örgütlenme anayasal haksa, bu hakkın engellenmesinin cezası da ağır olmalı” dedi

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, son günlerde Hollanda ile yaşanan krize değinerek AB ülkelerini sert bir dille eleştirdi. İnanç basın toplantısında işçilerin anayasal haklarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.

Hollanda’da yaşananların üzüntü verici olduğunu söyleyen İnanç , ” Hollanda’da yaşananlar oldukça üzüntü verici, kadın bakanımızın ülke toprağı sayılan konsolosluğa alınmaması ayıp bir davranış. Konsolosluğa gitse ne olacak, neden engelliyorsunuz. Sokağa dökülen vatandaşlarımızın üzerilerine köpeklerin salınması insanlık dışı bir davranış. Şimdi kalkıp Hollanda ve hiç bir Avrupa ülkesi bize insanlık dersi vermesin” dedi.

Sendikal örgütlenme hakkının engellemesi suçtur

Sendikal örgütlenmeye değinen Murat İnanç, ”Sendikal örgütlenme anayasal haksa, bu hakkın engellenmesinin cezası da ağır olmalı. Türkiye’de ekonomik düzen içinde emek kesiminin örgütlüğünün önemsenmediğini, bunun hem demokrasiye, hem de sağlıklı bir ekonomik yapıya aykırı durum meydana getirdiğini” söyledi

” İşverenlerin, mali güçlerinin yüksek olması yoluyla çeşitli örgütlere çıkar savunuculuğu yapabildiğini hatırlatan İnanç, hatta buna ilave olarak ticaret-sanayi odaları sistemiyle her şirketin zorla örgütlü hale getirildiğini de” hatırlattı.

Başkan İnanç, ” Örgütlenen, toplu pazarlık için işbirliğine gitmek isteyen işçilerin karşısına işverenler tarafından türlü engeller çıkarılmaktadır. Bu engeller de yasa dışı uygulamalara kadar gidebilmektedir. İşçiler ve sendikalar yeterince korunmamakta, hakkını savunmasına çeşitli engeller çıkarılmaktadır”

Sendikal örgütlenme anayasal haktır

Ellerinde sadece hukuk olduğunu söyleyen İnanç, ” Elimizde sadece hukuk vardır. Açtığımız davaları kazanıyoruz. Ancak yargı sistemimizin iş yükü ve yapısal nedenlerle yavaş işlemesi, örgütlenme açısından elimizi güçlendirmemektedir. Öncelikle, işçilerin örgütlemesine yönelik gayri hukuki, ahlak dışı, her türlü işverenler girişimini engelleyecek, bunlara yönelik sadece para değil, hapis cezasını içerecek düzenlemeler yapılmalıdır. Çünkü sendikal örgütlenme anayasal haktır. Eğer anayasa, toplumsal sözleşmemiz ve ortak yaşamımızın garantisiyse, anayasadan kaynaklı bir hakkın engellemesinin cezası da ağır olmalıdır”

İşçinin elinden e-devlet şifresini alıyorlar

İşçinin elinden e-devlet şifresini zorla alıp sendikadan istifa etmiş gibi işlem yapmanın suçu hapis olmayıp ne olacak? diyen İnanç, ” Sendikaya üye oldu diye gözünün yaşına bakmadan uydurma gerekçelerle işten atıp, onuruyla emeğiyle geçinen insanı açlığa, yoksulluğa sürükleyene ” bir daha yapma” mı denilmeli? Örgütlenme için çalışan işçisine duygusal ve fiziki şiddet uygulayan anayasayı ihlal etmiş olmuyor mu? Güçlü ve iyi işleyen bir ekonomi ve kaliteli bir demokrasi için işçi örgütlenmesi şarttır” şeklinde konuştu.

İnanç son olarak, ” Sendikamıza ve bize karşı atılan bir iftira, yargı tarafından ortadan kaldırıldı. Sendikamız ve bizler bu haksızlıktan beraat ettik. Bunu gündeme getirmemizin nedeni ise işverenlerin her örgütlenmesi çalışmamızda bunu karşımıza çıkarmasıydı. ÖZ İPLİK-İŞ yoluna devam edecek. ” diyerek sözlerini noktaladı.

ÖZ İPLİK-İŞ Sendikasının düzenlediği basın toplantısına Genel Başkan Murat İnanç’ın yanı sıra, Genel Sekreter Rafi Ay, Genel Mali Sekreter Engin Doğan, Genel Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Sönmez, Genel Eğitim Sekreteri Mehmet Kaplan, sendika üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

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