Oyuncular saygıyı hak etti

Süper Lig’de 12 haftanın son maçında, deplasmanda Konyaspor’la son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Osmanlıspor’da Mustafa Reşit Akçay, maçtan önce karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ancak buna karşın, böyle stresli bir ortamda karşılaşmanın oldukça seyir zevki yüksek bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Akçay, ” Mücadeleli bir müsabaka oldu. İki takımın oyuncularını ortaya koydukları futboldan dolayı kutluyorum. Belki yüksek düzeyli görsel bir kalitede oyun sergilenmedi ama terlerini sonuna kadar akıtmış olmalarıyla, iki takımın oyuncuları da saygıyı hak etti.

Şunu belirtmek gerekir ki, koşu mesafeleri anlamında Konyaspor da bizi etkiledi. İkinci yarının büyük bölümünde üstün görüntü verdiler. Bu dönemlerde bazı oyuncularımız maça daha fazla katkı verebilirdi. Hakemin teşebbüse kart göstermesi için oyuncuyu iyi tanıması gerekir. Mehmet’in kırmızı kartı temasa verildiyse yanlış bir karar” şeklinde konuştu.

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