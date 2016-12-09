Oyuncu Mehmet Aslan: Aşk yüzünden madde bağımlısı oluyor

ERZURUM Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen ‘bağımlılık’ konulu söyleşide iş adamı ve oyuncu Mehmet Aslan, erkeklerin yüzde 90’ının ‘aşk’ yüzünden madde bağımlısı olduğunu söyledi.

ER-VAK Gençlik Komisyonu tarafından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlenen ‘bağımlılık’ konulu söyleşiye katılan iş adamı ve oyuncu Mehmet Aslan, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

Söyleşiyi dinlemeye gelenler ise ER-VAK Gençlik Kolları komisyonu tiyatro kulübü tarafından uyuşturucunun zararları ve sonucu konulu gösteri ile ilgiyle izlendi. Fuayede yerlerde yatan uyuşturucu kurbanlarının kriz hali ve yakınlarının yardım istemeleri herkesi etkiledi. Söyleşi sırasında Mehmet Aslan, kadınların uyuşturucuyu kullanma oranının yüzde 35, erkeklerin yüzde 65 olduğunu belirtti. Erkeklerin bazen trajikomik sebeplerden dolayı uyuşturucuya başladıklarına işaret eden Aslan, “Bizim erkeklerin uyuşturucuya başlama sebebini biliyor musunuz?” diye sorarak şöyle devam etti:

“Biz erkekler çok safız. Çok iyi niyetliyiz. Bizim duygularımızla oynamayın. Bizi kandırmayın. Bak çok samimi söylüyorum. Biz var ya öyle çok güçlü falan gözüküyoruz, doğru da. Bir güler yüze, bir sevgi pötürcüğüne, bir ‘seni seviyorum’a, bir ağaç dibinde kahveye. Banka oturarak aşık oluyoruz abi biz. Siz bizi ne sandınız ve biz ‘çat’ diye aşık olunca ‘pat’ diye o aşka karşılık bulamazsak haplanıyoruz. Erkeklerin madde bağımlısı olmasının nedeni, yüzde 90 aşk. Gel de delirme. Çocuğa selam vermişsiniz, çocuk yanlış anlıyor. Bizde böyle. Samimi söylüyorum. Geçen kurtardığımız bir arkadaşa ‘niye haplandın?’ diye sordum. ‘Çok sevdim’ dedi. Kimi sevdin bir göster. ‘Abi çok aşık oldum, çok güzel, dünyam onun, her şey onun, canım onun’. ‘Nasıl bir kız ne kaçırmışız göster bakalım. Allah aşkına bir görmek istiyorum. Fotoğrafını göster’ dedim. Pikniğe gitmişler ormanlık bir alan. Fotoğrafa bakıyorum, ağaç var, sincap var, kızı göremedik. Oğlum nerede kız? Abi burada böyle dal gibi bir şey. Kaş arıyorum, kaş yok. Göz arıyorum, göz yok. Dudak arıyorum, dudak yok. Bu kadar haplanacak, bu kızın nesini sevdin, diyorum. ‘Sevdik be abi’ diyor. Biz böyle bir milletiz. Siz bizi niye böyle kandırıyorsunuz. Bizi böyle oyalıyorsunuz.”

‘ERKEKLERİ AFFEDİYOR, KIZLARI CEZALANDIRIYORUZ’

Kadınların uyuşturucu kullanımdaki intihar oranının çok fazla olduğuna dikkati çeken Mehmet Aslan, “Çünkü erkeklere çok daha fazla imtiyaz tanıyoruz. Affediyoruz, görmezden geliyoruz. ‘Erkektir’ diyoruz, ‘delikanlılıktır, hatadır’ diyoruz. Daha çok içimize kabul ediyoruz. Daha çabuk aramıza alıyoruz. Daha çok arkadaş oluyoruz. Evlendiriyoruz, iş buluyoruz. ‘Olur böyle şeyler’ diyoruz. Ama maalesef kızlarımıza aynı şekilde yaklaşmıyoruz. Bırakın iş, okul bulmayı, tekrar üniversiteye kabul etmeyi, evlendiremiyoruz bile. Baş edemeyince de intiharı seçiyor. Kadın madde bağımlılarındaki intihar oranı erkeklerin 3 katı” diye konuştu.

ASLAN: ŞİDDET GÖREN KADINI KOMŞULARI MADDE BAĞIMLISI YAPIYOR

Madde bağımlısı annelerden çocukların alınması için polisin Çocuk Esirgeme Kurumları ile ortak çalışma yaptığına değinen Mehmet Aslan, bu konuda şunları söyledi:

“Çünkü anneler evlatlarını madde bağımlısı yapıyorlar. Buna en başından baktığımız zaman kadına şiddet geliyor. Kocasından şiddet gören kadın artık dayanılmaz bir hal alıyor. Kırık bir burunla, çıkık bir omuzla, bir kaburga ile gününüzü sürdürmeye çalışıyorsunuz. Çocuğunuzun bulaşığını yıkayacaksınız. Kocanıza yemek yapacaksanız, evi temizleyeceksiniz ve o acıya da dayanacaksınız. Artık konu komşu bu dakikadan sonra sizi çekemez hale geliyor ve sizi şifacı denilen o torbacılarla tanıştırıyorlar. ‘Rahatlarsın’ diye madde bağımlısı yapıyorlar.”

Oyuncu Mehmet Aslan, söyleşi sonrası gençlerle selfie çektirdi. Mehmet Aslan, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında Erzurum Kongresinin yapıldığı Kongre binasını gezdi.

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