Oyuncu isimleri çok popüler

Yurt dışında yayınlanan Türk dizi oyuncularının isimlerini yeni doğan çocuklara verildiğini belirten, Ortadoğu televizyonlarına yıllardır İstanbul temsilciliğini yapan yapımcı Savaş Uğurlu, ”Türk oyuncu isimlerine yurt dışında rağbet arttı.

Bulgaristan, Azerbaycan ve Birçok Arap ülkesinde yeni doğan çocuklara Barış, Halit, Meryem, Beren, Serenay, Kıvanç, isimlerini veriyorlar. Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisi yeni doğan çocuklara sıçradı.‘dedi

Yaklaşık 9 yıldır Ortadoğu’nun en büyük medya kuruluşlarına İstanbul temsilciliği yapan 21 yıllık deneyimli gazeteci ve yapımcı Savaş Uğurlu, Ortadoğu halkı Türk dizilerinde yeni yüzler görmek istiyor.

Uğurlu “Ben ve ekibim yıllardır başta Kıvanç Tatlıtuğ olmak üzere, Tuğba Büyüküstün ,Songül Öden, Sedef Avcı, Burak Özçiviti, Buğra Gülsoy, Halit Ergenç, Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli ve daha birçok Oyuncu ile Türk dizilerini Ortadoğu’da tanıtmaya devam ediyoruz.” dedi.

“ORTADOĞU İZLEYİCİSİNE YENİ YÜZLER LAZIM…”

Ortadoğu televizyonlarından ve izleyicisinden gelen talebe göre, Türk oyuncu isimleri ile çeşitli etkinlikleri gerek orada gerekse burada Medya doktoru olarak yapıyoruz. Fakat son zamanlarda Ortadoğu’da yapılan anketlerde halkın büyük bir kesimi, Türk dizilerinde artık yeni yüzler görmek istediği söylüyor. ”

KIVANÇ TATLITUĞ’A ARAP HAYRANLARINDAN TEBRİK

Geçtiğimiz günlerde iki yıldır birlikte olduğu Başak Dizer ile dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ’a Arap hayranlarından tebrik telefonları yağıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un evliliğine Arap hayranlarından tebrik yağdığını belirten Yapımcı Savaş uğurlu, Ortadoğu izleyicisinin ilk göz bebeği Kıvanç Tatlıtuğ.

Kıvanç’ın yaşantısını hala yakından takip eden çok ciddi bir hayran kitlesi var. Evliliği Ortadoğu basınında geniş yer aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un evliliğinden memnun olmayan bayan hayranları olsa da ağırlık olarak birçok kesim evliliğinden memnun. Arap izleyiciler, yakında, Kıvanç Tatlıtuğ’u evliliğinden dolayı hediyelere boğacaktır diye düşünüyorum. ‘dedi

“İLGİ BAŞKA ÜLKELERE YÖNELDİ”

Türk dizilerinin Ortadoğu’da gördüğü ilginin diğer ülkelere de sıçradığını belirten Uğurlu, Ağırlıklı olarak Ortadoğu halkının sevdiği diziler ve oyuncularımız şimdi Amerika dan Meksika’ya, Çin’den Malezya’ya hatta Afrika ülkelerine dahi sıçramış durumda.

Bizlerle irtibata geçen birçok ülke televizyonunun istediği tek şey mevcut oyuncular dışında yeni yüzleri de görmek istemeleri. ”

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ (d. 27 Ekim 1983, Adana), Türk oyuncu ve eski manken. Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur.

Fakat popülerliğini 2005’te başlayan oyunculuk kariyeriyle sağlamıştır. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle adından söz ettiren Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır.

Asıl çıkışını ise Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu ile yaptı. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.

2010’da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.

2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır.

Oyuncu şubat 2016’da, Star TV’de yayınlanacak ve yapımcılığını Ay Yapım’ın üstleneceği Siyah-Beyaz adlı dizi ile, 2 yıl aradan sonra ekranlara geri dönecek.

