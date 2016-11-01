Oyuncu Gülnihal Demir 8.5 ayda 39 kilo verdi

SEVİLEN dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Gülnihal Demir, geçirdiği tüp mide ameliyatı ardından 8.5 ayda 39 kilo verdi.

Muğla’da çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra 50 yaşında oyunculuğa başlayarak ‘Dondurmam Gaymak’, ‘Mandıra Filozofu’, ‘Deliha’ filmleriyle ‘Çocuklar Duymasın’, ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ gibi dizilerde aldığı rollerle ün kazanan Gülnihal Demir, 62 yaşında zayıflama kararı alarak geçen 15 Şubat’ta tüp mide ameliyatı oldu. Ameliyata 126 kiloyla giren Demir, 8.5 ayda 39 kilo vererek 87 kiloya düştü.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de yaşayan Gülnihal Demir, mide hacminin küçültülmesine yönelik geçirdiği ameliyatın ardından diyabet, uyku apnesi, eklem sorunları gibi rahatsızlıklarının ortadan kalktığını anlattı. Gençliğinde çok zayıf olduğunu, bir dönem 48 kiloya kadar düştüğünü belirten ünlü oyuncu Demir, uzun yıllar içtiği sigara nedeniyle hastalandığını ve kortizon tedavisi sırasında kilo aldığını söyledi. Yıllarca bankacılık yaptıktan sonra emekli olduğunu ve 7 yıl boyunca da hasta annesine baktığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

“Sosyal yaşantım tamamen bitmişti. Tüm bunlar şişmanlamama neden oldu. Tabiki boğaz da vardı. Et yemeklerini çok seviyorum. Kendim gibi oyuncu olan oğlum Yiğit Dören’in ısrarı üzerine hastaneye gittim. Doktorlarla görüştükten sonra 10 dakika içinde ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyat sonrası çok rahatladım. Hareket kabiliyetim arttı, rahatsızlıklarımın çoğu ortadan kalktı, psikolojim büyük oranda düzeldi. Yeniden dünyaya geldim. Aşk filmlerinde bile oynayabilirim.”

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