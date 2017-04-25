Bir yandan her gün yeni cinayetler işlenmesinden yakınıyor, diğer yandan bunların önlenmesi konusunda en küçük bir adım dahi atmıyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, son 4 yılda oyuncak silah ithalatına (Tabanca, tüfek, tank, füze, bomba) 50 milyon dolardan fazla para harcamışız.

Akıl alır gibi değil!

Çocuklara silahı oyuncak, adam vurmayı oyun gibi gösterirsek şiddet toplumu olmaktan kurtulmamız mümkün mü?

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Bu konuda şiddetten en fazla mağdur olan kadınlara büyük görev düşüyor.

Hiçbir anne çocuğunun eline oyuncak silah verilmesine müsaade etmemeli.

Ayrıca, kadına yönelik şiddeti önlemek için mücadele eden dernekler de öncelikle oyuncak silah üretiminin ve ithalatının durdurulması için çaba göstermeli.

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Dünyada terörden ve şiddetten çok çekmiş ülkelerden biri olan Afganistan’la ilgili okuduğum şu haber çok etkiledi beni:

“Afgan hükümeti, çocuklar arasında ‘şiddet kültürü’nün yayılmasını engellemek için oyuncak silahlara yasak getirdi.

Afganistan İçişleri Bakanı, oyuncak silahların toplanması için emniyet güçlerine emir verdi.

Konuyla ilgili Afganistan Sağlık Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, ‘Oyuncak silahlar halk arasında fiziksel ve psikolojik zararlara neden oluyor’ açıklaması yaptı.”

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Önceki gün hem televizyon ekranlarında hem de gazete sayfalarında dehşet içinde gördük.

Kayseri’de ana okulu öğrencilerinin yer aldığı “15 Temmuz” isimli oyunda, çocuklar oyuncak silahlarla çatışmış, birbirlerini vurmuş. Oyun sırasında bir askerin şehit düşmesi de canlandırılmış.

Milli Eğitim Bakanlığı da, yerel yönetimler de çocuklar üzerinde kalıcı travma yaratacak böyle saçmalıklara kesinlikle izin vermemeli.

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Evet, Afganistan’ın yaptığını biz de bir an önce yapmalı, oyuncak silahları yasaklamalıyız.

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