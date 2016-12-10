Oyuncak bebek koleksiyonunu müzeye bağışladı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Nurgül Begiç, 35 yıldır biriktirdiği 300’e yakın yöresel özellikler taşıyan oyuncak bebeği, oluşturulacak müzeye bağışladı.

Gazi Üniversitesinde 1981 yılında öğrenci iken bir öğretim üyesinden etkilenerek yöresel özellikler taşıyan oyuncak bebek toplamaya başlayan Begiç, gittiği her yerden bölgenin kültürünü anlatan oyuncak bebekler aldı. Geride kalan 35 yılda yaklaşık 300 oyuncak bebeklik koleksiyona sahip olan Begiç, bunları gelecek nesillere aktarmak amacıyla Çankırı Belediyesi tarafından yapılacak oyuncak bebek müzesine bağışlamaya karar verdi.

Begiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilik hayatında tanıştığı oyuncak bebeklere ilgisinin Selçuk Üniversitesinde göreve başladıktan sonra da devam ettiğini söyledi.

Öğrencileriyle yöresel oyuncak bebekler yaptıklarını, bir taraftan da bu tür oyuncak bebekleri topladığını belirten Begiç, zamanla bir oyuncak bebek müzesi kurma fikrinin kendisinde oluştuğunu anlattı.

Tek isteği eserlerin değerlendirilmesi

Çankırı’ya geldikten sonra Belediye Başkanı İrfan Dinç ile müze konusunu görüştüğünü dile getiren Begiç, şöyle devam etti:

“Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı keçe sanatçısıyım. Türk kültürünün devam etmesi için sürekli düşünüyordum. Çankırı Belediye Başkanı ve eşiyle bu konuyu konuştuk. Oyuncak bebeklerimin bir müze aracılığıyla dünyaya tanıtılabileceğini düşündüm. İçlerinde 70 yıllık da olan 300’e yakın oyuncak bebek koleksiyonumu belediye tarafından kurulma çalışması yürütülen müzeye bağışladım. Sadece bir tanesini torunum için kendime ayırdım. Benim bu konuda maddi hiçbir beklentim yok. Tek isteğim bu eserlerin değerlendirilmesi.”

Begiç, oyuncak bebeklerin her birinin farklı malzemeden yapıldığına dikkati çekerek,

“Bebeğe baktığınızda hangi yöreden olduğunu anlayabiliyorsunuz. Karadeniz’de kaşıktan, Trakya’da süpürgeden, Ege Bölgesi’nde kabak lifinden yapılan oyuncak bebekler oluyor. Özellikle 1960’tan önce yapılmış bebekler, benim daha çok ilgimi çekiyor. Kumaş parçalarından yapılan oyuncak bebekler oldukça dikkat çekici.”

dedi.

Müze açılmadan önce yöresel oyuncak bebeklerle ilgili bir kitap da oluşturulacağını bildiren Begiç, farklı türlerdeki bebeklerin özelliklerinin anlatılacağı kitapla ilgili çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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