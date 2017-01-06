“Oyun sahası” olmak..!

Yazmaya çalışırken, gözüm sürekli açık olan TV ekranına kayıyor… İzmir’de Adliye binasında düzenlenen cenaze töreni canlı olarak veriliyor…

İnsanın beynini yakan bir durum söz konusu…

2 şehit yolcu ediliyor… Biri, büyük bir facianın önünü kendi canını feda ederek durdurmuş bir trafik polisi, diğeri yıllar boyu o Adliye’de görev yapmış ve saldırı sırasında teröristlerin açtığı ateşle vurulmuş bir Mübaşir…

Acılı ailelerin çığlıkları, arka plandaki kalabalığın “şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarına karışıyor…

…Ve insan ülkesinin birbiriyle “çaktırmamaya çalışarak savaşan güçlerin oyun sahası haline” geldiğini kavrıyor… Beyninin yanmaya başladığını hissediyor… “Bundan kurtulabilir miyiz acaba?” sorusu, her şeyin önüne geçiyor…

Mevcut durumun suçlusunu aramaya çalışmanın bir faydası olmayacağını da kavrıyor insan… Çünkü öncelik, hızla gittiğimiz uçuruma düşmeyi engellemekte olmalı… Düşersek, zaten her şey bitmiş olacak…

O uçuruma düşmemek için; ikiye ayrılmış değil, “birleşmiş” bir toplum olmalıyı becermek zorundayız. Türkiye’yi oyun sahası haline getiren güçler, bölünmüş toplumlara bayılırlar çünkü… Toplum kendi içinde savaşırken, ya da savaştığını zannederken; onlar asıl amaçlarına, o ülkeyi parçalamaya biraz daha yaklaşmış olurlar…

Eğer bir saldırı toplumun bir kesimi tarafından alkışlanırsa, hemen diğer tarafın alkışlayacağı bir saldırının planları yapılmaya başlanır… Buna fırsat vermemek için uyanık olmak ve ayrıntıları kaçırmamak zorundayız…

İstanbul’daki Reina Katliamı’ndan kurtulan(!) ve akıl almaz bir acelecikle, adeta kaçar gibi Türkiye’den ayrılan Amerikalı Jake Raak ayrıntısını gözümüzden kaçırdık ama…

Bereket ki, herkes kaçırmamış da birileri işin peşine düşmüşler…

Türkiye’den ayrılırken onu havaalanında gören medya mensuplarına bir röportaj vermiş Jake Raak… Gülmemek için kendini zor tutar bir hali var o röportajda. İlk bakışta “üzerinden 1 gün geçtiği için şoku atlatmıştır” demek mümkün olabilir. Ama öyle demeyenler de olmuş. Katliam sonrası çekilmiş bir videosunu buluyorlar. Adam vurulmuş gibi görünüyor ama acayip rahat bir hali var…

“Bu çılgın insanlar geldi ve her şeye ateş etti” diyor ve sonra “Bilmiyorum tek kişi gördüm, ateş edip saklanıyorlardı, ellerinde AK 47 vardı” diye ekliyor… Vurulup yerde yatarken kullanılan silahın AK-47 olduğunu nasıl anlayabildiği cevap bekleyen bir soru…

Merak edenler olayın biraz daha üstüne gidilince, adamın bir Deniz Piyadesi olduğu ortaya çıkıyor. Linkedin profiline göre; Pennsylvania’da askeri malzemeler üreten bir firmanın sahibi görünüyor…

Havaalanı’nda verdiği röportajda kafasında olan şapkada ise “Quiet Storm” yazdığı dikkat çekiyor… Bu da, Amerikan Kara Kuvvetleri’ne istihbarat üreten National Ground Intelligence Center NGIC’ın bir programının adı.

Ne var ki bunları “iş işten geçtikten sonra” farkına varıyoruz…

Hemen toparlanmamız gerek… Bunun için gereken tek şey, başka bir çıkar yolun olmadığını görebilmek… Farklı görüşlerden kaynaklanan hesaplaşmaları, geleceğe bırakmak zorundayız… Yoksa bu ülkeyi “oyun sahası” yapan güçler kazanacak ve bize “aramazda hesaplaşabileceğimiz” bir vatan bile kalmayacak..!

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