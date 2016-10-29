OYNANAN OYUNLARI GÖRÜYORUZ

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünya haritalarının yeniden çizildiğini söyledi. Haritalarını yeniden çizenlerin tek amacı ve gayesinin kendi menfaatlerini ve kendi insanlarının menfaatlerini sürdürülebilir şekilde gelecekte hem arttırmak, hem de garanti altına almak olduğunu belirteren Zeybekci, “Kendi menfaatlerinden başka hiçbir menfaati düşünmediklerini zaten açık açık da söylüyorlar.

Demokrasi, insan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü hepsi laf. Sadece ve sadece kendi ülkelerinin sürdürülebilir bir şekilde enerji, hammadde, pazar, ekonomik refah menfaatlerinin sağlanması ve bunun devam ettirilmesi ve bunu yaparken de hepimizin gözünün içine baka baka yapıyorlar.

Ya bizi kandırabileceklerini zannettikleri kadar yarı uyanık bunlar, ya da son derece aptal denebilecek kadar da saflar ki; bizim onları görmediğimizi zannediyorlar. Açık ve seçik olarak görüyoruz. Oynanan oyunları görüyoruz” dedi.

‘YA BU MESELE ŞİMDİ ÇÖZÜLECEK, YA DA BU MESELE BİZİ ÇÖZECEK’

DAEŞ’i üretip Suriye ve Irak’a yerleştirenleri bildiklerini ifade eden bakan Zeybekci, “DAEŞ’i oradan söküp atmak için kahramanlık destanları yazma gibi bir hikayeyi, o senaryoyu, tiyatroyu oynatanları, sonra da o tiyatronun, o sahnenin, o oyunun kahramanlarına neler hediye edecekleri, o coğrafyada kaç parçaya bölecekleri, o coğrafyanın içinde 15 Temmuz ile operasyon düzenleyerek, Türkiye’nin bir kısmını dahil etmeleri ile ilgili hikayeyi biliyoruz. Zaten bu hikaye hep vardı. Ve onun için tabi ki bu hikayeyle uygun hareket ediyoruz ve edeceğiz. Açık ve seçik olarak şunu söylüyoruz; ya bu mesele şimdi çözülecek, ya da bu mesele bizi çözecek. Bu coğrafyayla ilgili söylüyorum. Ama Allah’ın izni ile bu meseleyi biz çözeceğiz” diye konuştu.

BAKAN ÖZLÜ: DÜNYA EKONOMİK OLARAK ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise, Türkiye’nin çok kritik bir eşikte bulunduğunu, bu eşiği atlatırsa siyasi ve ekonomik bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini yeniden alacağını söyledi. Bakan Özlü, “Dünya ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçiyor. Özellikle gelişmiş ekonomilerdeki borçluluk sorunu devam ediyor. AB kriterlerine göre, borçluluk oranı yüzde 60’ın altında olmalı. Ancak AB’de bu kriteri sağlayan ülke yok. Yine siyasi olarak, özellikle bizim bulunduğumuz coğrafya çok önemli gelişmelere gebedir. Vaziyet her geçen gün daha da kaotik bir hale gelmektedir. Türkiye üzerinde de ciddi oyunlar oynanmaktadır. 15 Temmuz gecesinde bu oyunu bozduğumuza inanıyorum. Milletimizin, o gece, sadece Türkiye’deki değil bölgemizde oynanan bir oyunu bozduğunu düşünüyorum” dedi.

‘YENİ ANAYASA SÜRECİNE STK’LAR, İŞ DÜNYASI VE SANAYİCİLER SAHİP ÇIKACAK’

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Türkiye’nin önündeki en önemli meselenin sistem meselesi olduğunu belirten Bakan Özlü, “Yeni anayasa ve başkanlık sistemi, inşallah bu meseleyi çözecektir. Daha demokratik, daha iyi işleyen, daha iyi denetlenen, ekonomik ve siyasi istikrar zeminini daha koruyan bir sistem, Türkiye’yi şahlandıracaktır.

Sistem karmaşasının sona ermesi, özellikle ekonomiye bir doping etkisi yapacaktır. Çok daha net, açık, yalın bir sistem, yatırımların hızla artmasını sağlayacaktır. STK’larımızın, iş dünyamızın ve sanayicilerimizin bu sürece sahip çıkacağını biliyorum. Yeni anayasa sürecini en fazla destekleyenlerin sizler olacağınızı düşünüyorum. Demokrasiyi güçlendirecek, ekonomiyi büyütecek, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirecek bir sistemi hep birlikte inşa edeceğimizi inanıyorum” diye konuştu.

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