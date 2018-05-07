Öyle bir gitsem diyorum bazen küçük bir şehre ardımda herkesi bırakıp gitsem diyorum,

Yeni doğacak güne yeni açacak çiçeklere merhaba desem diyorum,

öyle bir gitsem diyorum bazen hiç bilinmedik bir yerlere yeni yağacak yağmurlara yeni açacak tomurcuklara kucak açsam diyorum,

hani bir gün vardır ya hiç gelmeyen gelmesi bile bir ihtimal olan, düşlerimi muhtemel yarınlarımı ıstırap yaşıyorum.

İşte öyle bir gitsem diyorum bazen, içimde hiç doğmayan umutlarıma ışık olsun diye,

gün gelir de yazan kalemim yazmaz olur,

söyleyen dilim susar olur diye,

içim içim solmadan, yeşeren yapraklarım bir bir kurumadan,

işte öyle bir gitsem diyorum bazen…