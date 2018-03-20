SALON: Adıyaman HAKEMLER: Halil Cerid, İbrahim Ünal

OYLAT KAPLICALARI İNEGÖL BELEDİYESPOR: Berke Öztürk, Faik Yaz, Burak Algın, Ahmet Çetinkaya, Tunç Ayhan, Cansın Çınar (Oktay Tetik, Yusuf Eren, Furkan Alınca, Hurşit Aktaş, Onur Kaba, Beytullah Malkoç, Emirhan Ulutaş, Yusuf Çakmak)

MELİKGAZİ BELEDİYE: Mahmut İğret,Mustafa Aşçı, Mehmet Polat, Erkan Soyeşik, Mehnali Duman, Davut Şahin (Hazar Güncel, Ömer Koçyiğit, Duran Koçyiğit)

SETLER: 25-14, 25-17, 25-21

SÜRE: 60 dakika (18, 20, 22)

Oylat Kaplıcaları İnegöl Belediyespor, Adıyaman’da düzenlenen 1’inci Lig’e yükselme final grubu ikinci maçında Melikgazi Belediye’yi 3-0 mağlup ederek 1’inci Lig’e çıkmayı garantiledi. Bursa temsilcisi yarın final grubunun son maçında grup birinciliği için Milas Belediyesi ile karşılaşacak.