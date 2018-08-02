Son dönemde oyunculuğu ile de adından söz ettiren, Flamenko ile Türk pop müziğini buluşturan başarılı yorumcu Öykü Gürman, dün akşam Panora Teras’ta hayranları ile buluştu.

Dinleyenleri hem eğlendiren hem de hüzünlendiren güzel şarkıcı 2 saati aşkın bir süre sahnede kaldı. Çocuk izleyicilerini sahneye davet ederek mutlu eden şarkıcı, aynı zamanda hayranları ile fotoğraf da çekti. 7’den 70 herkesin hayranlığını kazanan Öykü Gürman, doğum günü için Panora AVM tarafından hazırlanmış bir de sürprizle karşılaştı.

Sahnede olduğu sırada doğum günü pastası getirilen sanatçı bu jest karşısında hem çok şaşırdı hem de çok mutlu oldu.

Sürprizi için Ankaralı izleyicilerine ve Panora AVM’ye teşekkürlerini ileten Öykü Gürman herkes için daha huzurlu bir dünya dileğinde bulundu, yeni yaşını Ankaralı izleyicileriyle kutlamaktan çok büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Panora 10. yılında 10 yıldızı ağırlıyor!

Ankara’nın Harbiye’si olarak anılmaya başlanan ve bugüne kadar yerli yabancı birçok sanatçıyı yüzbinlerle buluşturan PanoraPark, 10. Yıl kutlamaları kapsamında assolistini ağırlayacak.

Sibel Can, İlk Avm Konseri İçin Panora’da

Güçlü sesiyle dinleyenleri büyüleyen, geçtiğimiz ay çıkardığı “Yeni Aşkım” albümü kısa sürede zirveye ulaşan Sibel Can, ilk defa bir AVM konserinde sevenleriyle buluşacak.

8 Ağustos saat 20.30’da, PanoraPark’ta sahne alacak olan Sibel Can, hem eski hem de yeni albümünden parçalarla dinleyenlerinin kulaklarının pasını silmeye hazırlanıyor.

İlk albümünü piyasaya çıkardığı 1987 yılından beri satış rekorları kıran, çok dinlenen parçaların yorumculuğuna imzasını atan Sibel Can, o tarihten bu yana, 20’den fazla albüme imzasını attı. Sahne performansı ile göz dolduran, güçlü sesi ile bir ekol haline gelen ve güzelliği ile hayran bırakan sanatçı, son albümü “Yeni Aşkım” ile de kısa sürede çok dinlenenler arasına girmeyi başardı.

Albüme adını veren parçası “Yeni Aşkım” haricinde “Senden Başka Kimsem Yok” adlı duygusal parçası ile kıpır kıpır şarkısı “Kuyu” şimdiden milyonlarca kişi tarafından dinlendi. Sıcak bir yaz akşamında Sibel Can ile kulaklarının pasını silmek isteyen hayranlarının PanoraPark’taki konsere katılmak için tek yapması gereken ise Panora AVM’den 1-8 Ağustos tarihleri arasında toplamda 250 TL’lik alışveriş yapmak.